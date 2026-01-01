сегодня



Новое видео LAMB OF GOD



"Blunt Force Blues", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Into Oblivion", выходящего 13 марта на Epic:



01. Into Oblivion

02. Parasocial Christ

03. Sepsis

04. The Killing Floor

05. El Vacío

06. St. Catherine's Wheel

07. Blunt Force Blues

08. Bully

09. A Thousand Years

10. Devise/Destroy



















просмотров: 192


