*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY не позвал ALEЧ VAN HALEN



В недавнем интервью у SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY спросили, вовлечены ли они в будущий проект Alex'a и Steve'a Lukather'a:

«Нет. Во-первых, нас не просили об этом. Могу сказать, что в день, когда я пришёл в студию 5150, чтобы пройти прослушивание, но в основном, чтобы познакомиться с ребятами и поиграть музыку, мы играли как минимум восемь часов. И мы записали всё. Каждый раз, когда мы записывали альбом, мы записывали сотни часов импровизации и музыки, а потом создавали из них песни. Вот так мы работали. Так что в студии есть очень много материала от Mke'a, меня, Эда и Al'a. Как я уже сказал, только в первый день, когда я туда пришёл, мы создали "Summer Nights", "Good Enough" и начало "Get Up" из альбома "5150" — три песни, которые родились из тех восьми часов импровизаций. И я помню, что мы играли блюз, и я сочинял тексты. Так что Al'y было из чего выбирать, если бы он хотел привлечь к работе Майка и меня. Но у Al'a есть свои причины, и он — Alex Van Halen, он может делать всё, что хочет. И для меня это проект Alex Van Halen, а не совсем VAN HALEN, но, думаю, скоро мы узнаем, увидит ли он когда-нибудь свет. Я разочарован тем, что мы с Mike'ом не привлечены к работе. Что это значит? Мы всё ещё живы. Мы продолжаем заниматься музыкой. Мы играем эти песни. Мы всё ещё можем это делать».

Mike добавил:

«Да. Если это материал, над которым мы работали вместе, я без проблем присоединюсь и буду петь или играть на басу. Всё в порядке».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
