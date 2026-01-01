Arts
Новости
27 фев 2026 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM почтили память Алекси Лайхо

5 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM'17

19 ноя 2025 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от METAL DEFACTO

29 окт 2025 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой

15 сен 2025 : 		 Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью

2 авг 2025 : 		 Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM

11 июл 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»

29 июн 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»

3 май 2025 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM'17

15 апр 2025 : 		 Книга о CHILDREN OF BODOM выйдет летом

20 сен 2024 : 		 Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях

31 авг 2024 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM провел экскурсию по бару

14 фев 2024 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у нашего менеджера были телефоны морга в каждом городе»

18 дек 2023 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»

27 окт 2023 : 		 Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой

27 июл 2023 : 		 JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти»

11 апр 2023 : 		 Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом

11 мар 2023 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM на официальной выставке

22 фев 2023 : 		 Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси

10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023

14 дек 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе

15 ноя 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей

10 сен 2022 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей

7 июн 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM
Участники CHILDREN OF BODOM почтили память Алекси Лайхо



zoom
Участники CHILDREN OF BODOM — Henkka Seppälä, Janne Wirman, Jaska Raatikainen и Alexander Kuoppala совместно с другом группы, Samy Elbanna из LOST SOCIETY — отыграли первый из двух концертов в честь Алекси Лайхо в клубе Tavastia. Сет-лист шоу "Children Of Bodom – A Celebration Of Music":

01. Living Dead Beat
02. Sixpounder
03. Bodom Beach Terror
04. Silent Night, Bodom Night
05. Deadnight Warrior
06. Towards Dead End
07. Everytime I Die
08. Bodom After Midnight
09. Lake Bodom
10. Bed Of Razors
11. Needled 24/7
12. Angels Don't Kill
13. Blooddrunk
14. Warheart
15. Follow The Reaper
16. Downfall

Encore 1:

17. Are You Dead Yet?
18. Hate Me!
19. Hate Crew Deathroll

Encore 2:

20. In Your Face






просмотров: 296

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
