Участники CHILDREN OF BODOM почтили память Алекси Лайхо



Участники CHILDREN OF BODOM — Henkka Seppälä, Janne Wirman, Jaska Raatikainen и Alexander Kuoppala совместно с другом группы, Samy Elbanna из LOST SOCIETY — отыграли первый из двух концертов в честь Алекси Лайхо в клубе Tavastia. Сет-лист шоу "Children Of Bodom – A Celebration Of Music":



01. Living Dead Beat

02. Sixpounder

03. Bodom Beach Terror

04. Silent Night, Bodom Night

05. Deadnight Warrior

06. Towards Dead End

07. Everytime I Die

08. Bodom After Midnight

09. Lake Bodom

10. Bed Of Razors

11. Needled 24/7

12. Angels Don't Kill

13. Blooddrunk

14. Warheart

15. Follow The Reaper

16. Downfall



Encore 1:



17. Are You Dead Yet?

18. Hate Me!

19. Hate Crew Deathroll



Encore 2:



20. In Your Face











