Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
Новости
TOP5
*

Scorpions

*



1 мар 2026 : 		 Обновленное видео SCORPIONS

24 фев 2026 : 		 KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»

5 фев 2026 : 		 Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой

30 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS '72

27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт
Обновленное видео SCORPIONS



I'm Going Mad (Nordschau 1972), обновленное видео SCORPIONS, доступно для просмотра ниже. В эфире оно появилось в программе 'Nordschau' 21 марта 1972 года.




просмотров: 121

