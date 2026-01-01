JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разрушить нашу способность различать, отвлечь нас, разделить и, в конце концов, завоевать»

сегодня



JON SCHAFFER, автор песен и важная движущая сила таких проектов acts ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS, SONS OF LIBERTY, JON SCHAFFER'S PURGATORY и SCHAFFER/BARLOW, выпустил компиляцию "Sons Of Liberty - Thought Crimes (Volumes 1 & 2)", которая доступна в цифровом варианте уже сейчас, на на физическом носителе будет выпущена четвертого июля в 5 вариантах на виниле (тираж каждого издания сто копий), лимитированном бокс-сете на CD, в дигипаке и на кассете.



«Это всегда было чем-то большим, чем просто музыка; это был тревожный сигнал и попытка разжечь пламя свободы в умах тех, у кого есть уши, чтобы слышать.



Те, кто меня знает, знают, что я здесь не для того, чтобы угождать всем; ни своей музыкой, ни своими идеалами и принципами. Я уважаю право других людей не соглашаться и свободно высказываться. Я буду отстаивать их права, особенно если я с ними категорически не согласен. Это краеугольный камень свободы. Не так уж и впечатляет отстаивать интересы людей, которые разделяют ваши убеждения и согласны с вами. Достаточно ли вы любите свободу, чтобы позволять другим жить так, как они хотят, при условии, что они не проявляют агрессии? Это законный вопрос, над которым мы все должны задуматься.



При создании первого альбома SONS OF LIBERTY в 2009 году я хотел вдохновить людей на самосовершенствование. Когда эти песни были впервые выпущены, я хотел разоблачить финансовую и политическую системы, которые процветают за счет агрессии и подавляют нашу личную свободу. Спустя 17 лет это послание стало еще более актуальным, а ситуация — еще более опасной.



Добавление ударных Mark'a Prator'а и нового микса Jim Morris'a наконец-то придало этим трекам ту звуковую мощь, которой они заслуживают. Они оба просто потрясающие. Это больше не похоже на демо. Оформление также значительно отличается от оригиналов. Тогда, в '09-м, у меня не было ни малейшего представления о том, как будет выглядеть обложка 'Brush-fires'. Это был первый и единственный случай в моей карьере, когда это произошло. Однако на этот раз у меня все получилось, и я считаю, что это одна из лучших обложек во всем моем каталоге. Roy Young и David Newman Stump проделали фантастическую работу.



Система пыталась заставить замолчать и отменить эту музыку, потому что она говорит неприятную правду, но вы не можете отменить дух свободы. Пока нет. Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разрушить нашу способность различать, отвлечь нас, разделить и, в конце концов, завоевать. Этот музыкальный сборник предназначен для всех, кто отказывается быть зрителем в борьбе за собственный суверенитет.



Я постоянно учусь и всегда готов к тому, чтобы меня убедили в том, что иная точка зрения — лучший способ продвижения вперед. Приводите разумные аргументы, и я весь внимание. С годами я вырос и изменил свои взгляды по мере того, как учился, но мои принципы остаются неизменными. Я не вижу другого жизнеспособного пути к миру, кроме как через свободу. Я часто думаю об этих проблемах и подробно обсуждаю их со своими друзьями. Я твердо убежден, что коллективизм, навязанный государством в любой форме, более опасен для наших свобод, чем армия вторжения. Продавая нашу свободу за "безопасность" не сработало. И никогда не



В будущем я намерен написать новую главу в проекте SONS с упором на то, что важно действовать. До тех пор, как большой друг и наставник говорит:… Не нападай. Будь хорошим человеком. Живи и давай жить другим



Мира всем, Jon»



Трек-лист CD:



01. Jekyll Island

02. Full Spectrum Dominance

03. False Flag

04. Our Dying Republic

05. Molon Labe

06. Indentured Servitude

07. Feeling Helpless?

08. Don't Tread On Me

09. The Cleansing Wind

10. Mind Control

11. Alive

12. Tree Of Liberty

13. Spirit of the Times

14. We The People

15. *Jekyll Island (Full Version)



Винил:



Side 1



01. Jekyll Island

02. Don't Tread On Me

03. False Flag

04. Our Dying Republic

05. Indentured Servitude



Side 2



01. Tree Of Liberty

02. Feeling Helpless?

03. The Cleansing Wind

04. We The People



Side 3



01. Alive

02. Full Spectrum Dominance

03. Molon Labe

04. Mind Control

05. Spirit of the Times



Side 4



01. Jekyll Island (Demo)

02. Don't Tread On Me (Demo)

03. False Flag (Demo)

04. Our Dying Republic (Demo)

05. Indentured Servitude (Demo)







