Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



1 мар 2026 : 		 Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР

25 фев 2026 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной

18 фев 2026 : 		 IRON MAIDEN отметят юбилей в Knebworth Park

22 янв 2026 : 		 Педаль в честь IRON MAIDEN

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР



zoom
NICKO MCBRAIN в интервью Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern обсудил новую номинацию в Зал Славы Рок-н-Ролла. В частности, после замечания одного из интервьюеров о том, что в "этот раз то все ЗСРнР должны сделать правильно", Niсko ответил:

«Ну... да. Просто никогда не знаешь наверняка, не так ли? Я имею в виду, это был долгий путь. Много номинаций — я не уверен, сколько их всего; может быть, третья или четвертая, возможно».

Ссылаясь на тот факт, что в 2026 году номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла будут исполнители рэпа, металла, R&B, хип-хопа, брит-попа, блюз-рока и поп-музыки, Nicko продолжил:

«Да, по большому счету, это не совсем Зал рок-н-ролла. Славы больше нет, но это все равно замечательная награда, которую, надеюсь, наконец-то получат — ребята могут сказать: "Да, мы собираемся их пригласить". Но, в конце концов, это действительно то, о чем вся группа говорила на протяжении многих лет, и это не то, за что голосовали ваши поклонники, хотя они и готовы к этому. за него должны проголосовать поклонники. В конце концов, решение принимает правление. И это ставит под сомнение достоверность того, что за что же проголосовали фанаты. Но, да, на мой взгляд, это все еще важная награда за то, что ее снова рассматривают».

После того, как один из интервьюеров заметил, что многие музыканты стареют и уходят из жизни прежде, чем у них появляется шанс попасть в Рок-зал, Nicko с ним согласился:

«Все так. Я к тому, если вы подумаете про себя, то существует много замечательных групп, которые не были представлены или даже номинированы на протяжении многих лет, и, как вы говорите, некоторые участники преуспевают или уходят из жизни, и вы оглядываетесь назад и думаете: чувак, эти ребята должны были быть [приняты в зал], но правление этого не сделало. Это вызывает споры, но игнорировать такой факт глупо».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 214

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом