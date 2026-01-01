сегодня



Бывший из IRON MAIDEN о ЗСРнР



NICKO MCBRAIN в интервью Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane McEachern обсудил новую номинацию в Зал Славы Рок-н-Ролла. В частности, после замечания одного из интервьюеров о том, что в "этот раз то все ЗСРнР должны сделать правильно", Niсko ответил:



«Ну... да. Просто никогда не знаешь наверняка, не так ли? Я имею в виду, это был долгий путь. Много номинаций — я не уверен, сколько их всего; может быть, третья или четвертая, возможно».



Ссылаясь на тот факт, что в 2026 году номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла будут исполнители рэпа, металла, R&B, хип-хопа, брит-попа, блюз-рока и поп-музыки, Nicko продолжил:



«Да, по большому счету, это не совсем Зал рок-н-ролла. Славы больше нет, но это все равно замечательная награда, которую, надеюсь, наконец-то получат — ребята могут сказать: "Да, мы собираемся их пригласить". Но, в конце концов, это действительно то, о чем вся группа говорила на протяжении многих лет, и это не то, за что голосовали ваши поклонники, хотя они и готовы к этому. за него должны проголосовать поклонники. В конце концов, решение принимает правление. И это ставит под сомнение достоверность того, что за что же проголосовали фанаты. Но, да, на мой взгляд, это все еще важная награда за то, что ее снова рассматривают».



После того, как один из интервьюеров заметил, что многие музыканты стареют и уходят из жизни прежде, чем у них появляется шанс попасть в Рок-зал, Nicko с ним согласился:



«Все так. Я к тому, если вы подумаете про себя, то существует много замечательных групп, которые не были представлены или даже номинированы на протяжении многих лет, и, как вы говорите, некоторые участники преуспевают или уходят из жизни, и вы оглядываетесь назад и думаете: чувак, эти ребята должны были быть [приняты в зал], но правление этого не сделало. Это вызывает споры, но игнорировать такой факт глупо».







