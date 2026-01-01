Видео с текстом от THIRTY SECONDS TO MARS

THIRTY SECONDS TO MARS 27 марта выпустят юбилейную версию альбома A Beautiful Lie, в которую войдет три ранее нереализованные трека и акустическая версия The Kill. Издание будет снабжено новым оформлением и доступно в нескольких вариантах:
Side A
Attack
A Beautiful Lie
The Kill
Was It A Dream?
The Fantasy
Side B
Savior
From Yesterday
The Story
R-Evolve
A Modern Myth
Praying For A Riot
Side C
Battle Of One
Hunter
God’s Eye
Over My Head
The Glory
The Kill (Acoustic)
Side D
