Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 75
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 41
*Новое видео ARCH ENEMY 36
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 75
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 41
*Новое видео ARCH ENEMY 36
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
[= ||| все новости группы



*

Heart

*



4 мар 2026 : 		 Видео полного выступления HEART

20 фев 2026 : 		 Dave Navarro, Alice In Chains & Duff McKagan выступили с HEART

17 фев 2026 : 		 NANCY WILSON хочет выпустить еще один альбом HEART

1 окт 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

13 авг 2025 : 		 NANCY WILSON: «HEART играют на 100 % вживую»

17 июн 2025 : 		 Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

7 июн 2025 : 		 Укравшего инструменты HEART поймали

5 июн 2025 : 		 HEART обнесли в Атлантик-Сити

2 июн 2025 : 		 Видео полного выступления HEART

28 май 2025 : 		 Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

2 апр 2025 : 		 Готовится юбилейный винил HEART

24 мар 2025 : 		 Байопик HEART в работе

22 мар 2025 : 		 Гитаристка HEART о безвременно ушедших звездах

8 мар 2025 : 		 Вокалистка HEART о выступлении в коляске

3 мар 2025 : 		 HEART открыли тур

2 мар 2025 : 		 NANCY WILSON о долголетии HEART

3 июл 2024 : 		 HEART переносят тур

21 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполнила HEART

19 май 2024 : 		 Видео полного выступления HEART

14 май 2024 : 		 Видео с выступления HEART

25 апр 2024 : 		 KELLY CLARKSON спелась с HEART

23 апр 2024 : 		 HEART думают о новом альбоме

22 апр 2024 : 		 HEART открыли тур

15 апр 2024 : 		 Участницы HEART: «Музыкальная индустрия сильно изменилась»

9 апр 2024 : 		 HEART и JIMMY FALLON исполнили хит BONNIE TYLER

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления HEART
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления HEART



zoom
Видео полного выступления HEART, которое состоялось 27 февраля в Live at WinStar World Casino & Resort in Thackerville, Oklahoma, доступно ниже:

00:00 Opening Video
02:58 Bebe Le Strange
06:37 Never
10:47 Love Alive
16:13 Little Queen
22:43 These Dreams
27:12 Crazy On You
33:44 Dog & Butterfly
38:30 The Rain Song (LED ZEPPELIN cover)
46:00 Edward (Nancy Wilson song)
51:30 Drum Solo
54:30 Magic Man
1:08:00 Won't Get Fooled Again (THE WHO cover)
1:07:10 Mistral Wind
1:14:20 Band Introductions
1:15:22 Straight On / Let's Dance
1:22:01 Alone / What About Love
1:28:53 The Ocean (LED ZEPPELIN cover)
1:36:36 Barracuda




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом