Видео полного выступления HEART, которое состоялось 27 февраля в Live at WinStar World Casino & Resort in Thackerville, Oklahoma, доступно ниже:
00:00 Opening Video
02:58 Bebe Le Strange
06:37 Never
10:47 Love Alive
16:13 Little Queen
22:43 These Dreams
27:12 Crazy On You
33:44 Dog & Butterfly
38:30 The Rain Song (LED ZEPPELIN cover)
46:00 Edward (Nancy Wilson song)
51:30 Drum Solo
54:30 Magic Man
1:08:00 Won't Get Fooled Again (THE WHO cover)
1:07:10 Mistral Wind
1:14:20 Band Introductions
1:15:22 Straight On / Let's Dance
1:22:01 Alone / What About Love
1:28:53 The Ocean (LED ZEPPELIN cover)
1:36:36 Barracuda
