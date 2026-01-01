сегодня



Вокалист GREAT WHITE допускает появление новой музыки



В недавнем интервью у нынешнего вокалиста GREAT WHITE спросили, есть ли шанс на новый студийный альбом:



«Мы записали пару демо, но еще не были в "студийной студии", чтобы записать треки. У нас есть несколько песен для записи, и да, таков наш план, но я не могу с уверенностью назвать ни даты, ни когда мы это сделаем. Но у нас есть материал. Самое сложное для нас то, что мы все живем так далеко друг от друга и играем много концертов по выходным, так что обычно мы проводим дома по три-четыре дня за раз, и поэтому приходится многое координировать. Но, да, мы все хотим, чтобы это произошло!»







