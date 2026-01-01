Arts
Новости
*

Toranaga

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

сегодня

Новое видео TORANAGA UK



"Crash And Burn", новое видео группы TORANAGA, доступно для просмотра ниже.

В конце 80-х они были одними из лидеров британской трэш-металлической сцены, возглавляя список наряду с такими группами, как SABBAT, ONSLAUGHT и XENTRIX. Два нашумевших альбома — "Bastard Ballads", выпущенный на лейбле Peaceville Records, и "God's Gift", выпущенный на лейбле Chrysalis Records, — а также концерты с участием множества легендарных групп, включая MANOWAR, VENOM и SAXON, должны были привести TORANAGA к головокружительным высотам. Однако вмешались судьба и несчастье, и группа взяла длительный перерыв. После недолгого перерождения под названием THE BASTARD SON OF TORANAGA в 2013 году вышел альбом "Righteous Retribution", но это воплощение вскоре распалось.

Только в 2024 году был представлен новый состав TORANAGA под названием TORANAGA UK, возглавляемый, как всегда, неутомимым вокалистом Mark Duffy. Превосходный мини-альбом "A New Order" был выпущен в 2025 году, и TORANAGA UK не собираются тихо отступать обратно во тьму. С момента своего возвращения группа гастролировала с ONSLAUGHT, XENTRIX и RIOT CITY и выступала на престижных фестивалях, таких как Headbangers Open Air, Helicon и HRH Spring Break — и, подчеркивая тот факт, что они здесь надолго, TORANAGA UK начинают 2026 с места в карьер новым синглом "Crash And Burn".




просмотров: 136

