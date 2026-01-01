Новая песня AMERIKAN KAOS



"(I Won) The Hottie Lottery", новая песня проекта AMERIKAN KAOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Sheeple Swing", выход которого запланирован на 31 марта.



AMERIKAN KAOS — уже не столь тайное детище гитариста-виртуоза Jeff Waters, более известного как лидер ANNIHILATOR, над которым он работал в годы пандемии. AMERIKAN KAOS знаменует собой серьёзный поворот в его музыкальной карьере. За плечами у Jeff'a десятки лет и множество альбомов, но здесь он запускает новый проект, который выходит далеко за рамки привычного звучания ANNIHILATOR.



Проект вырос из его давней любви к самым разным жанрам — от блюза, панка, трэша и хэви-металла до поп-музыки, классики и джаза. Период локдауна дал ему редкую возможность полностью погрузиться в эту идею и попробовать себя вне привычных границ.



Главной задачей стало создать что-то принципиально иное. Отойти от трэша и металла было одновременно страшно и захватывающе. В итоге AMERIKAN KAOS сформировался как эклектичный проект, где каждая песня — это отдельный стиль: от попа до тяжёлых вещей и всего между ними.



Изначально Waters задумал всё как трилогию — три альбома с разным звучанием, разными составами и вокалистами. Это позволило ему свободно двигаться между жанрами, не ограничивая себя. Первый альбом, Armageddon Boogie, вышел в мае 2024 года, второй — All That Jive в 2025-м, и теперь трилогия завершена релизом The Sheeple Swing.



«Мы готовим третий альбом AMERIKAN KAOS — это невероятно захватывающе. Я снова работал со Stu Block'ом, который записывал предыдущий альбом. All That Jive остаётся моим любимым, но финальная часть трилогии, The Sheeple Swing, для меня на одном уровне с первым альбомом.



Звучание здесь немного другое — я снова экспериментировал с инструментами и стилями. Мы сделали этот материал быстрее, чем предыдущие, и решили просто отпустить всё и сделать что-то более оригинальное. В целом он звучит более «живым». Тематически там есть несколько песен, слегка затрагивающих политику — но скорее с позиции здравого смысла.



Есть и интересные темы. Например, песня “Punk Rockers Were Right” — о том, как ещё в школе я видел панков с их политическими лозунгами, но не обращал внимания. А спустя десятилетия понял, что они были правы. Пока мы в метале пели про машины, девушек и агрессию, они говорили о системе, коррупции и реальных вещах — и это оказалось важно.



Есть и более личные треки — вроде “Betrayed By Family” и “Take Back”. Последняя — ностальгия по временам до цифровой эпохи, когда люди больше общались друг с другом. Это просто воспоминания — с возрастом такое приходит.



Есть и более лёгкие вещи — например, “Beautiful Lottery (I Won)”. Это, по сути, песня о моей жене. Немного вдохновлено вайбом Майкла Джексона — не в плане копирования, конечно, а в духе настроения. Я всегда любил его музыку. Плюс я люблю Лас-Вегас — так что да, ощущение, будто я сорвал джекпот, встретив свою жену.



Работать со Stu было потрясающе. На этот раз я дал ему больше свободы — как продюсеру мне не пришлось так сильно его направлять. Он невероятно талантлив. По бэк-вокалу: в основном я сам и моя падчерица Ruby — она участвовала во всех трёх альбомах. И, конечно, Bob Katsionis — важная часть проекта, отличный музыкант.



Это отличный способ завершить трилогию. Первый альбом — более олдскульный рок/метал 80-х, второй — более хард-роковый с элементами прога и клавиш, а третий — это уже своя отдельная история.



Кстати, про название The Sheeple Swing. Его часто неправильно понимали — думали, что это “People Swing”. Но на самом деле это “Sheeple” — “люди-овцы”. Идея в том, что люди часто просто плывут по течению, не задавая вопросов. А нужно думать самостоятельно и руководствоваться здравым смыслом.



И да — в названии каждой части есть “танец”: Armageddon Boogie, All That Jive, Sheeple Swing. Так и задумывалось.



Спасибо всем. Надеюсь, вам понравится — это отличается от первых двух альбомов, но идеально вписывается в общую картину»



Трек-лист:



01. (I Won) The Hottie Lottery

02. Take Back

03. (I Wish I Could) Talk To The Dead

04. The Answer

05. The Punk Rockers Were Right

06. Operation Hollywood

07. Last Breath

08. War On Moron

09. Traitor In The Family

10. Trusted Thugs



Состав:



Jeff Waters: All Guitars, Bass and Backing Vocals

Stuart Block: Lead Vocals

Drums: Programmed by Jeff Waters using Toontrack's "Superior Drummer 3"

Bob Katsionis: Keys, Hammond and Piano

Ruby Ward: Girl's Voice on "Operation Hollywood" and "(I Won) The Hottie Lottery







