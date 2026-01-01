2 мар 2026



DON DOKKEN: «METALLICA нас просто уничтожила!»



DON DOKKEN в недавнем интервью вспомнил о туре "Monsters Of Rock", в котором также принимали участие VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME:



«METALLICA нас просто порвала. С METALLICA играть сложно. Сейчас они самая известная группа в мире. Я помню, что на "Monsters" они выступали прямо перед нами, и я подумал... Мы не такие тяжёлые, как они. У нас были одни и те же менеджеры — Клифф Бернштейн и Питер Менч из Q Prime — и я сказал: "Клифф, ты можешь поставить их после нас? Сложно выходить на сцену и петь "In My Dreams" после выступления METALLICA".



Они нас порвали. Они были в середине процесса записи "Чёрного альбома". [Прим. ред.: на самом деле METALLICA в то время, когда проходил тур "Monsters Of Rock", микшировали "…And Justice For All"]. На это у них ушло четыре года с "Маттом" Лангом. [Прим. ред.: Дон, по-видимому, имел в виду Боба Рока, который продюсировал одноимённый альбом METALLICA 1991 года, также известный как "Чёрный альбом"]. И я помню, как однажды вечером басист METALLICA Jason Newsted пришёл ко мне в номер в отеле и попросил послушать трек из альбома, который в итоге стал "…And Justice For All", и сказал: "Просто скажи мне своё мнение как продюсер. Как ты думаешь, бас слишком тихий?" Я ответил: "Честно говоря, я не знаю, потому что не слышу баса". Я не хотел быть грубым. И, конечно, он рассказал об этом Kirk'y и другим участникам группы. И я подумал: "Чёрт. Не стоило ничего говорить". Но это была правда. METALLICA мало используют бас в своих альбомах. Больше слышны гитары и барабаны».



Don заявил, что он узнал о заинтересованности Q Prime в METALLICA в начале 1980-х, когда группа выступала в клубах Калифорнии:



«Они играли в Troubadour. Клифф Бернштейн был нашим менеджером. Я забрал его из отеля Sunset Marquis в Западном Голливуде и отвёз в Troubadour, чтобы он посмотрел METALLICA. До того, как он подписал с ними контракт, он раздумывал о том, подписывать ли его. И, честно говоря, я посмотрел на них и сказал: "Ты собираешься подписать контракт с этими парнями? Они хороши. Но..." В то время были AEROSMITH и LOVERBOY — это был хард-рок — а эти парни вышли на сцену, и их музыка была как пулемётная очередь. Они были напористыми, сверх всякой меры. У них ещё был один гитарист, который в итоге ушёл. Я не помню его имени. Блондин, который создал MEGADETH. Dave Mustaine. И я сказал Клиффу... Я сказал: "Правда? Тебе это действительно нравится?" В то время у него были DOKKEN и только мелодичный рок. И я никогда этого не забуду, он сказал: "Эти парни станут очень известными". И спустя 10 лет так и получилось. Это было задолго до "Чёрного альбома". Он это предвидел. А потом они подписали контракт с Elektra. И сейчас они, пожалуй, самая известная группа в мире».







