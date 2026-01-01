|
США
2 мар 2026 :
DON DOKKEN: «METALLICA нас просто уничтожила!»
9 фев 2026 :
GEORGE LYNCH: «DON DOKKEN как Трамп, только тот поет лучше»
24 ноя 2025 :
DON DOKKEN допускает выпуск ЕР с бывшими
22 дек 2024 :
DON DOKKEN продает последнего коня
17 янв 2024 :
DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
29 ноя 2023 :
DON DOKKEN о фильме про DOKKEN
7 ноя 2023 :
DON DOKKEN не хочет писать книгу
16 окт 2023 :
DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
15 окт 2023 :
DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»
12 окт 2023 :
DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»
30 сен 2023 :
DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»
26 сен 2023 :
DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»
29 июн 2021 :
DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
27 янв 2021 :
DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»
13 янв 2021 :
JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a
27 дек 2020 :
DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»
23 дек 2020 :
DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»
29 ноя 2020 :
DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»
12 сен 2020 :
DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»
27 июл 2020 :
DON DOKKEN винит правительство
25 янв 2020 :
Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками
6 июн 2017 :
Акустика от DON DOKKEN
21 ноя 2016 :
Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y
4 май 2015 :
DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
9 сен 2014 :
DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
19 фев 2014 :
Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки
2 мар 2026
DON DOKKEN: «METALLICA нас просто уничтожила!»
DON DOKKEN в недавнем интервью вспомнил о туре "Monsters Of Rock", в котором также принимали участие VAN HALEN, SCORPIONS, METALLICA и KINGDOM COME:
«METALLICA нас просто порвала. С METALLICA играть сложно. Сейчас они самая известная группа в мире. Я помню, что на "Monsters" они выступали прямо перед нами, и я подумал... Мы не такие тяжёлые, как они. У нас были одни и те же менеджеры — Клифф Бернштейн и Питер Менч из Q Prime — и я сказал: "Клифф, ты можешь поставить их после нас? Сложно выходить на сцену и петь "In My Dreams" после выступления METALLICA".
Они нас порвали. Они были в середине процесса записи "Чёрного альбома". [Прим. ред.: на самом деле METALLICA в то время, когда проходил тур "Monsters Of Rock", микшировали "…And Justice For All"]. На это у них ушло четыре года с "Маттом" Лангом. [Прим. ред.: Дон, по-видимому, имел в виду Боба Рока, который продюсировал одноимённый альбом METALLICA 1991 года, также известный как "Чёрный альбом"]. И я помню, как однажды вечером басист METALLICA Jason Newsted пришёл ко мне в номер в отеле и попросил послушать трек из альбома, который в итоге стал "…And Justice For All", и сказал: "Просто скажи мне своё мнение как продюсер. Как ты думаешь, бас слишком тихий?" Я ответил: "Честно говоря, я не знаю, потому что не слышу баса". Я не хотел быть грубым. И, конечно, он рассказал об этом Kirk'y и другим участникам группы. И я подумал: "Чёрт. Не стоило ничего говорить". Но это была правда. METALLICA мало используют бас в своих альбомах. Больше слышны гитары и барабаны».
Don заявил, что он узнал о заинтересованности Q Prime в METALLICA в начале 1980-х, когда группа выступала в клубах Калифорнии:
«Они играли в Troubadour. Клифф Бернштейн был нашим менеджером. Я забрал его из отеля Sunset Marquis в Западном Голливуде и отвёз в Troubadour, чтобы он посмотрел METALLICA. До того, как он подписал с ними контракт, он раздумывал о том, подписывать ли его. И, честно говоря, я посмотрел на них и сказал: "Ты собираешься подписать контракт с этими парнями? Они хороши. Но..." В то время были AEROSMITH и LOVERBOY — это был хард-рок — а эти парни вышли на сцену, и их музыка была как пулемётная очередь. Они были напористыми, сверх всякой меры. У них ещё был один гитарист, который в итоге ушёл. Я не помню его имени. Блондин, который создал MEGADETH. Dave Mustaine. И я сказал Клиффу... Я сказал: "Правда? Тебе это действительно нравится?" В то время у него были DOKKEN и только мелодичный рок. И я никогда этого не забуду, он сказал: "Эти парни станут очень известными". И спустя 10 лет так и получилось. Это было задолго до "Чёрного альбома". Он это предвидел. А потом они подписали контракт с Elektra. И сейчас они, пожалуй, самая известная группа в мире».
