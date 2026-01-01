Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Новое видео ANA 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Новое видео ANA 25
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?



zoom
В рамках беседы с GLEN'ом DROVER'ом у него спросили, только ли желание сосредоточиться на семейной жизни стало причиной его ухода из MEGADETH:

«Ну, кое-что из этого было личным, о чем я не буду говорить, потому что это очень личное. Но была еще одна ситуация, из-за чего мне пришлось уйти. В какой-то момент произошло много всего, с чем я справился. Но в то время это было довольно тяжело. И мне пришлось уйти. И они тоже это знали. Они знали, что у меня были некоторые проблемы с парой моментов».

На вопрос ведущего, были ли это проблемы "в музыкальном или личном плане" с тем, как все складывалось с MEGADETH, Glen ответил:

«Лично, а не в музыкальном плане. В музыкальном плане у меня все было в порядке. Это было во многом связано с моей семьей и просто личными проблемами, которые у меня были на тот момент, но оставим все как есть»,

На вопрос о том, закончилось ли его сотрудничество с MEGDETH на хорошей ноте, он ответил:

«Да, я думаю, по большей части так оно и было. Я полагаю, Dave был расстроен. Но я также полагаю, что он понимал, в какой-то степени, мое решение, потому что на самом деле он не был уверен на сто процентов. Но он прекрасно понимал, что происходит… И это была не та ситуация, когда я бы ушел, а уже на следующей неделе у них были гастроли. Я не собирался совершать подобные глупости. Так что я сделал вот что — это заняло около трех месяцев. Мы отыграли Pacific Ram, а затем был перерыв месяца на три-четыре, прежде чем отправиться в турне по Европе… Так что, по сути, это было где-то — не знаю — через пару недель после того, как мы закончили Pacific Rim, когда я сказал: "Ладно, я должен так поступить". Поэтому, когда я уходил, я порекомендовал трех гитаристов [в качестве возможной замены], которыми были Jeff Loomis [NEVERMORE, ARCH ENEMY], Jeff Waters [ANNIHILATOR] и Chris Broderick [JAG PANZER, NEVERMORE, IN FLAMES].. И по каким-то причинам Jeff отказался — оба Jeff'a, — а Chris сказал "да". Вот так он и оказался в группе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом