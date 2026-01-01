сегодня



Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?



В рамках беседы с GLEN'ом DROVER'ом у него спросили, только ли желание сосредоточиться на семейной жизни стало причиной его ухода из MEGADETH:



«Ну, кое-что из этого было личным, о чем я не буду говорить, потому что это очень личное. Но была еще одна ситуация, из-за чего мне пришлось уйти. В какой-то момент произошло много всего, с чем я справился. Но в то время это было довольно тяжело. И мне пришлось уйти. И они тоже это знали. Они знали, что у меня были некоторые проблемы с парой моментов».



На вопрос ведущего, были ли это проблемы "в музыкальном или личном плане" с тем, как все складывалось с MEGADETH, Glen ответил:



«Лично, а не в музыкальном плане. В музыкальном плане у меня все было в порядке. Это было во многом связано с моей семьей и просто личными проблемами, которые у меня были на тот момент, но оставим все как есть»,



На вопрос о том, закончилось ли его сотрудничество с MEGDETH на хорошей ноте, он ответил:



«Да, я думаю, по большей части так оно и было. Я полагаю, Dave был расстроен. Но я также полагаю, что он понимал, в какой-то степени, мое решение, потому что на самом деле он не был уверен на сто процентов. Но он прекрасно понимал, что происходит… И это была не та ситуация, когда я бы ушел, а уже на следующей неделе у них были гастроли. Я не собирался совершать подобные глупости. Так что я сделал вот что — это заняло около трех месяцев. Мы отыграли Pacific Ram, а затем был перерыв месяца на три-четыре, прежде чем отправиться в турне по Европе… Так что, по сути, это было где-то — не знаю — через пару недель после того, как мы закончили Pacific Rim, когда я сказал: "Ладно, я должен так поступить". Поэтому, когда я уходил, я порекомендовал трех гитаристов [в качестве возможной замены], которыми были Jeff Loomis [NEVERMORE, ARCH ENEMY], Jeff Waters [ANNIHILATOR] и Chris Broderick [JAG PANZER, NEVERMORE, IN FLAMES].. И по каким-то причинам Jeff отказался — оба Jeff'a, — а Chris сказал "да". Вот так он и оказался в группе».







+0 -0



просмотров: 209

