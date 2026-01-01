сегодня



IGOR CAVALERA: «Я всегда старался развиваться как артист и музыкант»



IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос, каково это — быть одним из самых влиятельных металл-барабанщиков всех времён:



«Очень приятно получать такое признание, особенно потому, что я всегда старался развиваться как артист и музыкант. Это много значит для меня. В то же время я искренне верю, что всегда есть чему поучиться».



Что касается того, как его отношение к игре на барабанах менялось с годами, Igor сказал:



«Моё отношение к игре на барабанах продолжает эволюционировать — я постоянно изучаю новые идеи и перспективы, что делает этот инструмент для меня увлекательным и живым. Всё начинается с ритма. Помимо мелодии и гармонии есть пульс. Игра на барабанах исходит изнутри. Это физический процесс, но в то же время эмоциональный. Он исходит из души. Это что-то глубоко инстинктивное и человеческое. Именно это связывало меня с этим инструментом все эти годы.



Мои корни — в металле и панке, в этой сырой энергии, этой настойчивости, этой почти конфронтационной честности. Эта основа сформировала всё. Но со временем я стал больше интересоваться пространством, текстурой, повторением и трансом. Агрессия по-прежнему присутствует, но она трансформировалась. Речь идёт не столько о скорости или силе, сколько о глубине и намерениях».







+0 -0



просмотров: 124

