Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 22
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



11 мар 2026 : 		 IGOR CAVALERA: «Я всегда старался развиваться как артист и музыкант»

19 янв 2026 : 		 MAX CAVALERA: «Я 17-летний пацан, запертый в теле 56-летнего!»

26 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA об ИИ: «Я надеюсь, что мы сможем сосуществовать с этой технологией»

24 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Не люблю я тексты писать!»

15 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»

22 сен 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA

16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IGOR CAVALERA: «Я всегда старался развиваться как артист и музыкант»



zoom
IGOR CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос, каково это — быть одним из самых влиятельных металл-барабанщиков всех времён:

«Очень приятно получать такое признание, особенно потому, что я всегда старался развиваться как артист и музыкант. Это много значит для меня. В то же время я искренне верю, что всегда есть чему поучиться».

Что касается того, как его отношение к игре на барабанах менялось с годами, Igor сказал:

«Моё отношение к игре на барабанах продолжает эволюционировать — я постоянно изучаю новые идеи и перспективы, что делает этот инструмент для меня увлекательным и живым. Всё начинается с ритма. Помимо мелодии и гармонии есть пульс. Игра на барабанах исходит изнутри. Это физический процесс, но в то же время эмоциональный. Он исходит из души. Это что-то глубоко инстинктивное и человеческое. Именно это связывало меня с этим инструментом все эти годы.

Мои корни — в металле и панке, в этой сырой энергии, этой настойчивости, этой почти конфронтационной честности. Эта основа сформировала всё. Но со временем я стал больше интересоваться пространством, текстурой, повторением и трансом. Агрессия по-прежнему присутствует, но она трансформировалась. Речь идёт не столько о скорости или силе, сколько о глубине и намерениях».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом