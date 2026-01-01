*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»
MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза



DIRK'a VERBEUREN'a в недавнем интервью спросили, собирается ли группа снять или записать какое-то шоу из прощального тура для последующего релиза, ведь по ощущениям атмосфера в текущем составе просто потрясающая:

«Да, это правда — мы отлично ладим. У нас в группе реально здоровая атмосфера. Все понимают свои роли и как лучше всего их выполнять, поддерживая друг друга — и в первую очередь Dave, потому что на нём держится весь вес MEGADETH и её истории. Мы здесь, чтобы помогать ему и прикрывать тыл. Его “лайнбекеры”, если угодно. И, по-моему, мы с этим отлично справляемся.

За годы в группе мне становится только кайфовее. Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем когда-либо. Играть с такими музыкантами — огромная честь. Каждый день ловлю себя на мысли: “Вау, я правда этим занимаюсь?” Это очень круто.»

О возможности концертного альбома MEGADETH 51-летний барабанщик сказал:

«Я почти уверен, что мы это сделаем. Не вижу ни одной причины, почему нет. У нас куча возможностей всё записать. Думаю, это было бы круто.

Я бы хотел, чтобы это была такая ретроспектива карьеры — записать несколько концертов и собрать максимально разнообразный материал. Песен у нас слишком много, чтобы уместить всё в один сет.

Сейчас у нас где-то 40–50 треков, которые мы держим в форме и можем играть в любой момент. И это даже без нового альбома. Мы уже играли “Tipping Point” и “I Don’t Care” вживую. Думаю, они — и “Let There Be Shred” — скоро закрепятся в сет-листе. Так что да, надеюсь, концертному релизу быть. Было бы очень круто!»




