сегодня



MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза



DIRK'a VERBEUREN'a в недавнем интервью спросили, собирается ли группа снять или записать какое-то шоу из прощального тура для последующего релиза, ведь по ощущениям атмосфера в текущем составе просто потрясающая:



«Да, это правда — мы отлично ладим. У нас в группе реально здоровая атмосфера. Все понимают свои роли и как лучше всего их выполнять, поддерживая друг друга — и в первую очередь Dave, потому что на нём держится весь вес MEGADETH и её истории. Мы здесь, чтобы помогать ему и прикрывать тыл. Его “лайнбекеры”, если угодно. И, по-моему, мы с этим отлично справляемся.



За годы в группе мне становится только кайфовее. Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем когда-либо. Играть с такими музыкантами — огромная честь. Каждый день ловлю себя на мысли: “Вау, я правда этим занимаюсь?” Это очень круто.»



О возможности концертного альбома MEGADETH 51-летний барабанщик сказал:



«Я почти уверен, что мы это сделаем. Не вижу ни одной причины, почему нет. У нас куча возможностей всё записать. Думаю, это было бы круто.



Я бы хотел, чтобы это была такая ретроспектива карьеры — записать несколько концертов и собрать максимально разнообразный материал. Песен у нас слишком много, чтобы уместить всё в один сет.



Сейчас у нас где-то 40–50 треков, которые мы держим в форме и можем играть в любой момент. И это даже без нового альбома. Мы уже играли “Tipping Point” и “I Don’t Care” вживую. Думаю, они — и “Let There Be Shred” — скоро закрепятся в сет-листе. Так что да, надеюсь, концертному релизу быть. Было бы очень круто!»







+0 -0



просмотров: 118

