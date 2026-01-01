Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Jonathan Hultén

*
| - |

|||| сегодня

JONATHAN CAIN: «Приглашение Bad Bunny на финал NFL — это лишь жажда наживы»



zoom
JONATHAN CAIN в недавнем интервью "Bolling!" спросили про решение NFL позвать Bad Bunny — пуэрториканскую суперзвезду рэпа и попа, который открыто наезжал на Donald Trump за его иммиграционную политику — выступить в перерыве Super Bowl. Kane ответил:

«Я думаю, NFL просто пыталась подтянуть аудиторию из Латинской Америки. Это была попытка расширить бренд — чисто брендовая история. И сразу скажу: к латиноамериканцам в США, к “дискредитации Америки” или к наездам на Трампа это вообще не имело отношения.

Это про жадность. Про желание NFL залезть на рынок Латинской Америки и расширить свою аудиторию. так это вижу. Для меня это выглядело именно так.»

Говоря о том, что шоу Bad Bunny было построено вокруг латиноамериканской культуры и почти полностью на испанском, Jonathan добавил:

«Самое интересное — если бы они перевели, что он поёт, люди бы охренели…
То, что он говорил на испанском, NFL вряд ли смогла бы с радостью перевести. Поэтому перевода и не было. В целом это выглядело довольно мрачно. Я, правда, полностью не смотрел, но, по мне, это был худший Super Bowl за долгое время.»

Перед финалом своего выступления на Super Bowl 8 февраля на Levi’s Stadium в Santa Clara, California, Bad Bunny выдал попурри и сказал:

«God bless America, God bless Puerto Rico, God bless Mexico» — и дальше пошёл перечислять страны Латинской Америки, превращая всё это в масштабный парад с фейерверками.

За его спиной в это время висел баннер:

«The only thing stronger than hate is love.»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 40

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом