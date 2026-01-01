сегодня



JONATHAN CAIN: «Приглашение Bad Bunny на финал NFL — это лишь жажда наживы»



JONATHAN CAIN в недавнем интервью "Bolling!" спросили про решение NFL позвать Bad Bunny — пуэрториканскую суперзвезду рэпа и попа, который открыто наезжал на Donald Trump за его иммиграционную политику — выступить в перерыве Super Bowl. Kane ответил:



«Я думаю, NFL просто пыталась подтянуть аудиторию из Латинской Америки. Это была попытка расширить бренд — чисто брендовая история. И сразу скажу: к латиноамериканцам в США, к “дискредитации Америки” или к наездам на Трампа это вообще не имело отношения.



Это про жадность. Про желание NFL залезть на рынок Латинской Америки и расширить свою аудиторию. так это вижу. Для меня это выглядело именно так.»



Говоря о том, что шоу Bad Bunny было построено вокруг латиноамериканской культуры и почти полностью на испанском, Jonathan добавил:



«Самое интересное — если бы они перевели, что он поёт, люди бы охренели…

То, что он говорил на испанском, NFL вряд ли смогла бы с радостью перевести. Поэтому перевода и не было. В целом это выглядело довольно мрачно. Я, правда, полностью не смотрел, но, по мне, это был худший Super Bowl за долгое время.»



Перед финалом своего выступления на Super Bowl 8 февраля на Levi’s Stadium в Santa Clara, California, Bad Bunny выдал попурри и сказал:



«God bless America, God bless Puerto Rico, God bless Mexico» — и дальше пошёл перечислять страны Латинской Америки, превращая всё это в масштабный парад с фейерверками.



За его спиной в это время висел баннер:



«The only thing stronger than hate is love.»







+0 -0



просмотров: 40

