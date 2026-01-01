сегодня



Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру



Четыре участника группы ACE FREHLEY— Philip Shouse, Ryan Spencer Cook, Jeremy Asbrock и Christopher Williams — собранные в 2018 году для австралийского тура, осенью вернутся в эту страну и отыграют программу, в которую целиком войдет материал альбома 1978 года Frehley, песни FREHLEY'S COMET, сольные композиции Эйса и классика KISS:



Sep. 11 - Perth - Rosemount

Sep. 12 - Adelaide - Lion Arts Factory

Sep. 17 - Brisbane - Crowbar

Sep. 18 - Sydney - Crowbar

Sep. 19 - Melbourne - Max Watts











