Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новое видео ARCH ENEMY 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
Ace Frehley

5 мар 2026 : 		 Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру

26 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Видеть Эйса в гробу было душераздирающе!»

21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли
Участники группы ACE FREHLEY готовы к туру



zoom
Четыре участника группы ACE FREHLEY— Philip Shouse, Ryan Spencer Cook, Jeremy Asbrock и Christopher Williams — собранные в 2018 году для австралийского тура, осенью вернутся в эту страну и отыграют программу, в которую целиком войдет материал альбома 1978 года Frehley, песни FREHLEY'S COMET, сольные композиции Эйса и классика KISS:

Sep. 11 - Perth - Rosemount
Sep. 12 - Adelaide - Lion Arts Factory
Sep. 17 - Brisbane - Crowbar
Sep. 18 - Sydney - Crowbar
Sep. 19 - Melbourne - Max Watts






