2 мар 2026



Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards



Оззи Осборну была вручена премия за жизненные достижения на BRIT Awards. Кроме того, звездный состав исполнил один из его главных хитов — композицию "No More Tears"







