*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH 21
Rush

*



8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH
|||| 8 мар 2026

SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, что он думает о решении музыкантов RUSH вновь поехать в тур:

«Ну, я считаю, что это просто замечательно. У вас всего одна жизнь — смекаете? — так чего это Geddy и Alex'y останавливаться? Никаких поводов для этого нет. Нил Пирт вряд ли бы хотел, чтобы они все прекратили. Увы, он не прожил столько, сколько хотелось бы, но жизнь та еще сучка.

Джефф Бек не промах. Anika играла у него, а Джефф Бек не нанимает никудышных музыкантов. Он нанимает лучших музыкантов, которые только есть на свете. Так что, я думаю, если она создала отличную музыку с Джеффом Беком, мне не терпится услышать, какую музыку она собирается создать с RUSH. Ее бы не взяли в группу, если бы она была никудышной».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
