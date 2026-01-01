8 мар 2026



SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, что он думает о решении музыкантов RUSH вновь поехать в тур:



«Ну, я считаю, что это просто замечательно. У вас всего одна жизнь — смекаете? — так чего это Geddy и Alex'y останавливаться? Никаких поводов для этого нет. Нил Пирт вряд ли бы хотел, чтобы они все прекратили. Увы, он не прожил столько, сколько хотелось бы, но жизнь та еще сучка.



Джефф Бек не промах. Anika играла у него, а Джефф Бек не нанимает никудышных музыкантов. Он нанимает лучших музыкантов, которые только есть на свете. Так что, я думаю, если она создала отличную музыку с Джеффом Беком, мне не терпится услышать, какую музыку она собирается создать с RUSH. Ее бы не взяли в группу, если бы она была никудышной».







