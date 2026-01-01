Arts
Новости
4 мар 2026 : 		 GENE SIMMONS исполняет KISS у бассейна

28 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS исполняет KISS

26 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS исполнил песни Эйса

18 фев 2026 : 		 BLACKIE LAWLESS раскритиковал GENE SIMMONS за слова об Эйсе

11 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»

22 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом

18 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

16 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»

14 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»

8 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!

7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно
GENE SIMMONS исполняет KISS у бассейна



Видео с выступления GENE SIMMONS BAND у бассейна во время Rock Legends Cruise XIII, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 258

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом