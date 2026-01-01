сегодня



Гитарист TWISTED SISTER: «Индустрия звукозаписи — это преступная организация»



JAY JAY FRENCH в недавнем интервью коснулся расценок в Spotify, которые платят музыкантам от $0.003 до $0.005 за стрим, что является одним из самых низких показателей среди всех музыкальных стриминговых сервисов:



«Во-первых, артисты никогда не зарабатывали ни цента на пиратстве до появления музыкальных стриминговых сервисов, а оно было очень распространено. Поэтому, когда люди говорят, что никто не получает денег, по крайней мере, сейчас люди получают деньги. Потому что все платят за услугу. Так что деньги так или иначе поступают. В старые времена мы теряли целое состояние на пиратских копиях, на том, что лейблы обманывали вас, потому что не было никакой гарантии, что то, что они продавали, мы могли бы действительно доказать. Теперь каждый трек регистрируется компьютером.



В этой ситуации есть две стороны. Индустрия звукозаписи — это преступная организация. Они обманывают артистов направо и налево. Они всегда так делали. И что с того?! Артистов так или иначе обманут.



Попытка найти способ разделить этот пенни так, чтобы люди получали деньги, конечно, сложна, и, конечно, ставки роялти нужно улучшить. Но факт в том, что артисты не получают денег за радиоротацию. Давайте поговорим об этом. Обычное радио не платит артистам ни цента. Несколько лет назад в The New York Times была статья об этом. Все в этой индустрии знали, что это не секрет. В ней говорилось: "Песня Ареты Франклин "Respect" прозвучала по радио семь миллионов раз. Доход Ареты Франклин от этих семи миллионов: ноль". Всё потому, что общества по защите прав исполнителей, ASCAP и BMI, а также издатели 70 лет назад вступили в сговор с Конгрессом и решили: "Общества по защите прав исполнителей не должны платить артистам. Артисты могут ездить в турне и продавать пластинки. Мы продвигаем их, крутим их песни по радио. Мы помогаем им. Мы не должны им платить". И поэтому радио никогда не платило ни цента. А потом, в довершение ко всему, когда вы идёте на стадион посмотреть хоккейный, бейсбольный, футбольный матч и слышите песню типа "We're Not Gonna Take It" TWISTED SISTER, мой друг говорит: "Чувак, Giants Stadium, "We're Not Gonna Take It". Денежка капнула!" Я отвечаю: "Чувак, "We're Not Gonna Take It" — мы получили ноль". Он такой: "Что ты имеешь в виду?" А я ему: "Они платят ASCAP и BMI за право крутить миллиард песен, и им не нужно платить нам ни цента". Издатель получает деньги. Артист не получает ничего. Так это работает. Теперь SoundExchange изменил эту ситуацию, и интернет изменил эту ситуацию. Теперь всё это регистрируется, и теперь нам платят. Но в течение долгого времени артисту ничего не платили — платили только автору. Да. Теперь, с SoundExchange, артисту платят, лейблу платят, а издателю и автору не платят ничего. Так что это попытка примирить все стороны. И я не говорю, что всё идеально, потому что ничего не бывает идеальным, и всегда можно сделать лучше. Но просто помните: в те дни мы зарабатывали деньги, продавая пластинки, и теряли деньги на гастролях. Теперь можно заработать деньги на гастролях и раздавать свою музыку бесплатно, поэтому билеты стоят так дорого. Потому что в старые времена продажи пластинок теоретически поддерживали весь бизнес и помогали музыкантам».







