NICKO MCBRAIN об уходе из IRON MAIDEN



NICKO MCBRAIN в недавнем интервью ответил на вопрос, насколько сложно дался ему уход из IRON MAIDEN:



«Если быть честным, то когда мы записывали альбом "Senjutsu" в 2018–2019 годах, я думал, что после тура в поддержку этого альбома я, вероятно, закончу туровую деятельность. А потом, узнав, что готовится тур "Run For Your Lives" — в то время мы еще не знали, что тур будет называться именно так, но я знал, что в 2025 году будет 50-летие группы. И я подумал: "Я вернусь для этого, если они захотят". Потому что мы не планировали турне "Legacy Of The Beast" или "The Future Past" на тот момент. Всё сводилось к "Senjutsu", и это должно было стать двухлетним мировым турне, и я подумал, что этого мне будет достаточно. Так что я решил, что, вероятно, уйду на покой после этого тура. Но потом все знают, что произошло: началась чудесная, великая пандемия, которая разрушила все самые лучшие планы многих компаний и людей, как лично, так и групп, отправляющихся в турне. Так что это помешало нашим планам. И было решено, что мы проведём тур "Legacy", а не тур в поддержку альбома "Senjutsu". Это должно было быть что-то вроде всего понемногу.



В любом случае мы это сделали, а потом у меня случился инсульт в 2023 году. Но закончился тур "Legacy", и начался тур "The Future Past". Ребята позволили мне участвовать в нём и несли меня на плечах, что просто феноменально. Я бесконечно благодарен каждому из них и нашей команде менеджеров за это.



У меня не было мыслей из серии: "А правильно ли я поступил?" Ещё в 2019 году я знал, что уйду. И я поделился своими планами с ребятами — я поговорил об этом с Davey, но не упомянул об этом в разговоре со Steve'ом. Я коснулся этой темы, но мы не обсуждали её подробно.



Да, было тяжело. Когда ты 42 года играешь в группе или работаешь на кого-то, это всегда сложное решение. Но мне было легче, потому что я уже давно об этом думал, а инсульт стал последней каплей, и я подумал: "Это несправедливо по отношению к остальным ребятам". И это очень помогло».



Nicko также спросили о недавних слухах, что Murray подумывает уйти из IRON MAIDEN. Барабанщик ответил:



«Да. Мы все были вдали от своих семей, а семья David'a пополнилась, и у его дочери Tasha родился мальчик, если я не ошибаюсь. И он стал дедушкой. Он поселился на Мауи со своей женой Tamar. И я разговариваю с ним о долголетии и прочем, и о том, насколько физически тяжело для нас исполнять нашу музыку — я думаю, что для любого человека нашего возраста играть любую музыку тяжело, если честно. [Смеётся]. Некоторые виды музыки немного легче, чем другие. А мы играем на высоких оборотах от начала до конца.



Я бы сказал, что это вряд ли конец, но я думаю, что если они действительно продолжат — я знаю, что в 2027 году они возьмут перерыв, и это нормально. Это всё здорово. В это время сидишь и думаешь: "Есть время передохнуть, вернуться к семье». Но они станут ещё на год старше. Harry [Steve Harris] исполнится 71 год. Это нормально. Мне было 72 после инсульта... Так что возраст настигает всех. Время в конце концов доберётся до тебя. Я просто думаю, что у Davey, возможно, есть больше причин, чтобы хотеть быть дома. Я не разговаривал с ним пару лет о мыслях уйти на покой... Но у каждого свои мысли на этот счёт, и я не могу говорить за других. Но я принял решение и доволен им. Я скучаю по сцене, по тому, как смотрю в зал и вижу наших замечательных фанатов со всего мира. Я скучаю по этой стороне. Я скучаю по прогулкам с Janick или в одиночестве, по встречам в кафе в наши выходные или дни концертов. Я по-настоящему скучаю по этому. Я не скучаю по путешествиям и жизни на чемоданах».



McBrain также ответил на вопрос о том, могут ли записать IRON MAIDEN ещё один студийный альбом:



«Следите за новостями. Это серьёзный вопрос. И я не могу на него ответить, потому что не знаю. Я разговаривал с Bruce'ом в декабре — я выступал с ним на Monsterpalooza Калифорнии. И я спросил его: "Не хочешь ли ты записать еще один альбом?" — "А ты как считаешь?", — ответил он Он ведь самый молодой в группе. В нем есть ген ребенка. Послушайте, он только что был в студии и закончил работу над новым альбомом, сольным альбомом, после "The Mandrake Project". Но он сказал, что хочет записать еще один, но не знает, хочет ли этого кто-нибудь еще. Так что все может измениться. Это было три месяца назад. Они, очевидно, все еще общаются друг с другом, и я не понимаю, почему бы и нет. И если они это сделают, я был бы рад присоединиться и записать пару треков. Я не думаю, что стал бы записывать весь альбом целиком из-за моих проблем со здоровьем [после перенесенного инсульта]».







