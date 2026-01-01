Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

9 июн 2025 :
|
Видео полного выступления EXODUS
8 июн 2025 :
|
Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»
20 май 2025 :
|
Видео с выступления EXODUS
15 май 2025 :
|
Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»
4 май 2025 :
|
Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года
29 апр 2025 :
|
MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS
28 апр 2025 :
|
Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»
28 апр 2025 :
|
RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS
25 апр 2025 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»
23 апр 2025 :
|
Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?
22 апр 2025 :
|
MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS
20 апр 2025 :
|
Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья
17 апр 2025 :
|
Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»
16 апр 2025 :
|
Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA
8 апр 2025 :
|
EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES
28 мар 2025 :
|
Лидер EXODUS о смене вокалиста
16 мар 2025 :
|
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
24 фев 2025 :
|
Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»
20 фев 2025 :
|
ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»
16 фев 2025 :
|
Новый альбом EXODUS в 2026
10 фев 2025 :
|
Лидер EXODUS об уходе бывшего
10 фев 2025 :
|
Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»
20 янв 2025 :
|
Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»
15 янв 2025 :
|
EXODUS меняют нового на старого
15 янв 2025 :
|
Новая фигурка гитариста EXODUS
9 янв 2025 :
|
EXODUS приступают к работе
11 дек 2024 :
|
Видео полного выступления EXODUS
2 дек 2024 :
|
Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е
30 ноя 2024 :
|
Видео с выступления EXODUS
25 ноя 2024 :
|
Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a
24 ноя 2024 :
|
Видео полного выступления EXODUS
19 ноя 2024 :
|
MAX CAVALERA присоединился к EXODUS
18 ноя 2024 :
|
Гитарист EXODUS о своих мемуарах
15 ноя 2024 :
|
MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS
13 ноя 2024 :
|
Видео полного выступления EXODUS
4 ноя 2024 :
|
Кавер-версия AC/DC от EXODUS
31 окт 2024 :
|
Гитарист EXODUS о новой книге
27 окт 2024 :
|
У EXODUS есть зародыши
25 окт 2024 :
|
Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»
24 окт 2024 :
|
EXODUS собираются в студию в феврале
3 сен 2024 :
|
Барабанщик EXODUS о здоровье
7 авг 2024 :
|
EXODUS начнут запись в 2025
26 июл 2024 :
|
RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»
25 июл 2024 :
|
Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»
21 июл 2024 :
|
Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»
2 июн 2024 :
|
Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания
10 апр 2024 :
|
Новое видео EXODUS
29 фев 2024 :
|
Вокалист EXODUS о новом материале
28 фев 2024 :
|
Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»
19 дек 2023 :
|
Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»
18 дек 2023 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 ноя 2023 :
|
Вокалист EXODUS о мотивации
20 ноя 2023 :
|
EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'
19 ноя 2023 :
|
Вокалист EXODUS о подкладках
18 ноя 2023 :
|
EXODUS открыли тур
19 окт 2023 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году
18 окт 2023 :
|
EXODUS обещают сыграть редкое
29 сен 2023 :
|
Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»
2 сен 2023 :
|
Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM
21 июл 2023 :
|
Гитарист EXODUS мечтает о сольнике
28 июн 2023 :
|
Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом
20 июн 2023 :
|
EXODUS на NAPALM RECORDS
24 мар 2023 :
|
Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары
13 фев 2023 :
|
Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?
9 фев 2023 :
|
Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»
6 фев 2023 :
|
Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»
2 фев 2023 :
|
TOM HUNTING выпустил новое видео
14 янв 2023 :
|
Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST
26 дек 2022 :
|
Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта
12 дек 2022 :
|
Почему EXODUS не стали популярными?
24 ноя 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления EXODUS
11 ноя 2022 :
|
Бывший гитарист EXODUS об увольнении PAUL BALOFF
12 сен 2022 :
|
ROB DUKES присоединился на сцене к EXODUS
30 авг 2022 :
|
Барабанщик EXODUS TOM HUNTING выпустил видео
13 авг 2022 :
|
Видео полного выступления EXODUS
10 авг 2022 :
|
Гитарист EXODUS считает, что было больше одного Лемми
4 авг 2022 :
|
Новое видео от барабанщика EXODUS
12 июл 2022 :
|
EXODUS выступили с гитаристом THE BLACK DAHLIA MURDER
28 июн 2022 :
|
EXODUS будут выступать без LEE ALTUS'а
24 июн 2022 :
|
Бывший вокалист EXODUS — об увольнении из группы: «Мне потребовалось около года, чтобы перестать злиться по этому поводу»
17 май 2022 :
|
Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю как боженька!»
6 апр 2022 :
|
Гитарист EXODUS — о том, как он встретил гитариста METALLICA
4 апр 2022 :
|
У барабанщика EXODUS нашли ещё один тип рака
18 мар 2022 :
|
Новое видео EXODUS
8 мар 2022 :
|
Robb Flynn и Rick Hunolt присоединились на сцене к EXODUS
3 мар 2022 :
|
Вокалист EXODUS — о худшем концерте
14 фев 2022 :
|
Барабанщик EXODUS благодарен науке, врачам и металлистам
5 фев 2022 :
|
Бывший вокалист EXODUS получил фигурку
31 янв 2022 :
|
Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдом
25 янв 2022 :
|
Вокалист EXODUS полон решимости провести концерты
24 янв 2022 :
|
Гитарист EXODUS — об использовании риффов гитариста METALLICA
6 янв 2022 :
|
Вокалист EXODUS — о влиянии социальных сетей
5 янв 2022 :
|
Барабанщик EXODUS — о своём здоровье
4 янв 2022 :
|
Гитарист EXODUS: «Мы любим друг друга невзирая на взгляды»
16 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS — о том, как бросил пить
5 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS: «Вы не можете заставить людей подчиниться — больше нет»
2 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS: «В мире больше нет логики»
1 дек 2021 :
|
Гитарист EXODUS: «Политика кликбейта раздражает»
29 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист EXODUS: «Gary никогда не поносил меня»
25 ноя 2021 :
|
Аккорды EXODUS выйдут зимой
21 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от EXODUS
19 ноя 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «В 90-е мы были неудачниками, а сейчас — легенды»
14 ноя 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «Топил за Трампа и буду продолжать!»
12 ноя 2021 :
|
Гитарист EXODUS: «Amott — современный Michael Schenker»
12 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист EXODUS: «А может, и зря мы так рано выгнали Paul'a»
10 ноя 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
10 ноя 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «Флорида и Алабама, я люблю вас!»
9 ноя 2021 :
|
Бывший гитарист EXODUS: «Перезапись дебюта была потерей времени»
2 ноя 2021 :
|
Вокалист EXODUS — о туре 1989: «Принесите мне Джонни, и вперёд!»
1 ноя 2021 :
|
Барабанщик EXODUS: «Я благодарен науке за спасение»
29 окт 2021 :
|
Гитарист EXODUS — о совместном концерте с METALLICA: «Мы втоптали их в грязь»
27 окт 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
25 окт 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «Мы уже не тусим, деды ведь!»
19 окт 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «Это наш лучший альбом!»
15 окт 2021 :
|
Видео с текстом от EXODUS
12 окт 2021 :
|
TOM HUNTING выступил с EXODUS
3 окт 2021 :
|
Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми»
29 сен 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
23 сен 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
22 сен 2021 :
|
EXODUS не ссорятся из-за политики
21 сен 2021 :
|
TOM HUNTING выступил с EXODUS
17 сен 2021 :
|
Видео с текстом от EXODUS
16 сен 2021 :
|
Гитарист EXODUS: «Даже без Б... найду с кем тусануть!»
9 сен 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
8 сен 2021 :
|
JOHN TEMPESTA — о выступлении с EXODUS
3 сен 2021 :
|
Трейлер нового альбома EXODUS
24 авг 2021 :
|
Видео с выступления EXODUS
20 авг 2021 :
|
Новая песня EXODUS
17 авг 2021 :
|
JOHN TEMPESTA выступит с EXODUS
17 авг 2021 :
|
EXODUS готовят комиксы
11 авг 2021 :
|
Вокалист EXODUS о задержке
9 авг 2021 :
|
Вокалист EXODUS вспоминает, как покупал дурь у Лемми
29 июл 2021 :
|
Барабанщик EXODUS о своем здоровье
28 июл 2021 :
|
Барабанщик EXODUS свободен!
22 июл 2021 :
|
Музыканты EXODUS, MACHINE HEAD, HIRAX исполняют EXODUS
20 июл 2021 :
|
Видео с выступления кавер-группы AC/DC с вокалистом EXODUS
13 июл 2021 :
|
Барабанщик EXODUS успешно перенес операцию
6 июл 2021 :
|
Барабанщику EXODUS проведут операцию
28 июн 2021 :
|
Аккорды от EXODUS
20 июн 2021 :
|
Гитарист EXODUS решил бросить
7 июн 2021 :
|
Гитарист EXODUS отвечает на вопросы
26 май 2021 :
|
Барабанщик EXODUS выступит с группой уже летом
23 май 2021 :
|
Вокалист EXODUS — о здоровье барабанщика
4 май 2021 :
|
Благотворительный концерт для сбора средств на лечение барабанщика EXODUS
29 апр 2021 :
|
Выход нового альбома EXODUS отложен
29 апр 2021 :
|
Гитарист ANTHRAX: «У EXODUS лучший дебют»
27 апр 2021 :
|
Подкинь барабанщику EXODUS на лечение
15 апр 2021 :
|
Барабанщик EXODUS приступил к лечению
13 апр 2021 :
|
У барабанщика EXODUS плоскоклеточный рак
9 апр 2021 :
|
Вокалист EXODUS потерял в весе
7 фев 2021 :
|
Гэри Холт заявил, что EXODUS «уничтожили» METALLICA на концерте 35 лет назад
28 янв 2021 :
|
Вокалист EXODUS предвидел успех METALLLICA
8 янв 2021 :
|
EXODUS летом
16 дек 2020 :
|
Новый материал EXODUS выйдет летом
14 дек 2020 :
|
Вышла книга аккордов EXODUS
4 дек 2020 :
|
Вокалист EXODUS хвалит TOM'a HUNTING'a
26 ноя 2020 :
|
Бывший гитарист EXODUS намекнул, что может сыграть с бывшими коллегами
20 ноя 2020 :
|
Название нового альбома EXODUS
13 окт 2020 :
|
RICK HUNOLT на новом альбоме EXODUS
9 окт 2020 :
|
Вокалист EXODUS: «Будет шедевр»
26 сен 2020 :
|
EXODUS записали ударные
1 сен 2020 :
|
EXODUS готовят альбом
1 авг 2020 :
|
Вокалист EXODUS: «Надеюсь, магия повторится»
19 июл 2020 :
|
EXODUS работают над новым материалом
16 июл 2020 :
|
Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из EXODUS... Теперь нет»
2 июл 2020 :
|
EXODUS готовятся к работе в студии
23 июн 2020 :
|
Вокалист EXODUS: «Не готов уходить!»
23 июн 2020 :
|
Музыканты EXODUS, ANTHRAX и VIO-LENCE — о решении Live Nation
22 июн 2020 :
|
Гитарист EXODUS защищает BABYMETAL
19 июн 2020 :
|
EXODUS начнут запись осенью
11 июн 2020 :
|
Басист EXODUS о том, что больше всего бесит во время участия в группе
8 июн 2020 :
|
GARY HOLT сочиняет «сокрушительные» риффы для следующего альбома EXODUS
27 май 2020 :
|
Музыканты EXODUS и OVERKILL исполняют MEGADETH
9 май 2020 :
|
Новый альбом EXODUS будет «тяжёлым»
5 май 2020 :
|
Гитарист EXODUS: «Мы зависим от большого количества потных людей!»
31 мар 2020 :
|
Гитарист EXODUS/SLAYER болен COVID-19
31 мар 2020 :
|
Гитарист EXODUS/SLAYER всё ещё ожидает результаты теста
20 мар 2020 :
|
У гитариста EXODUS/SLAYER симптомы коронавируса
25 фев 2020 :
|
Коронавирус повлиял на TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL
17 фев 2020 :
|
GARY HOLT: «Надеюсь, что альбом EXODUS выйдет до конца года»
12 фев 2020 :
|
EXODUS, TESTAMENT и DEATH ANGEL повезло выжить на Балтике
5 фев 2020 :
|
Вокалист EXODUS о круизе 70 000 Tons Of Metal
29 ноя 2019 :
|
GARY HOLT: «Я разрешаю Кевину Харту носить нашу футболку»
25 ноя 2019 :
|
Аккорды EXODUS
9 авг 2019 :
|
EXODUS выпустили сингл
9 авг 2019 :
|
Видео с выступления EXODUS
25 июн 2019 :
|
GARY HOLT заявил, что новый материал EXODUS «настолько тяжёлый, что это может быть незаконно»
15 май 2019 :
|
GARY HOLT: «У меня полно материала для EXODUS»
13 фев 2019 :
|
ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу»
21 дек 2018 :
|
Гитарист EXODUS почтил память отца
21 ноя 2018 :
|
У EXODUS целая обойма риффов и песен
25 сен 2018 :
|
Вокалист EXODUS не видит молодых героев сцены
20 сен 2018 :
|
EXODUS исполнили кавер на песню METALLICA
21 авг 2018 :
|
EXODUS отметят юбилей
3 июл 2018 :
|
EXODUS не собираются уходить на пенсию
28 фев 2018 :
|
Видео с выступления EXODUS
29 дек 2017 :
|
Видео с текстом от бывшего вокалиста EXODUS
8 окт 2017 :
|
Видео с выступления EXODUS
2 окт 2017 :
|
Бывший гитарист EXODUS может принять участие в записи альбома
8 сен 2017 :
|
EXODUS выпускают ноты
5 сен 2017 :
|
Вокалист EXODUS: «Термин большая четверка не имеет для меня значения»
30 авг 2017 :
|
EXODUS работает над новым материалом
10 июл 2017 :
|
ROB DUKES, RICK HUNOLT, PAUL BOSTAPH выступили с EXODUS
22 июн 2017 :
|
Вокалист EXODUS: «Мы стартуем осенью»
6 май 2017 :
|
EXODUS начнут запись осенью
16 дек 2016 :
|
Барабанщик EXODUS: «По сути мы путешествующие продавцы футболок»
18 авг 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 авг 2016 :
|
EXODUS начнут работать над новым материалом зимой
16 июн 2016 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в 2017
16 май 2016 :
|
Вокалист EXODUS, барабанщик DEATH ANGEL исполняют AC/DC
27 мар 2016 :
|
EXODUS подумывают о выпуске нового альбома
22 мар 2016 :
|
Вокалист EXODUS считает, что METALLICA всех ещё удивит
18 мар 2016 :
|
EXODUS посвятили песню Лемми
5 мар 2016 :
|
Видео с выступления EXODUS
15 дек 2015 :
|
TOM HUNTING: «EXODUS нужно выпустить DVD»
24 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Даже если позвонит Gary, я не отвечу»
23 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
19 ноя 2015 :
|
ROB DUKES о своих словах относительно EXODUS
12 ноя 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
9 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Их новая музыка дерьмовая»
3 ноя 2015 :
|
Бывший вокалист EXODUS о своих коллегах: "Да шли бы эти пиз%$kbp!"
28 окт 2015 :
|
EXODUS исполнят редкие треки
13 авг 2015 :
|
Вокалист EXODUS о туре мечты
30 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
20 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 июн 2015 :
|
В автобусе с EXODUS
8 июн 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 май 2015 :
|
Фанат EXODUS, разместивший тексты группы и попавший в тюрьму, начал тяжбу
22 апр 2015 :
|
Барабанщик EXODUS о «самой экстремальной стране», в которой когда-либо играла группа
7 апр 2015 :
|
Видео с выступления EXODUS
17 мар 2015 :
|
Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к EXODUS
1 мар 2015 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "С EXODUS шутки плохи!"
24 фев 2015 :
|
MAX CAVALERA присоединился на сцене к EXODUS
11 янв 2015 :
|
Фронтмен EXODUS: "Я постараюсь не облажаться!"
28 дек 2014 :
|
Вокалист EXODUS об убийстве гитариста PANTERA
17 ноя 2014 :
|
Видео полного выступления EXODUS
14 ноя 2014 :
|
Гитарист EXODUS GARY HOLT: «Мы живём в параноидальном обществе»
4 ноя 2014 :
|
Музыканты EXODUS объяснили смену вокалиста в группе
28 окт 2014 :
|
Новое видео EXODUS
23 окт 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA понял, о чём сказал GENE SIMMONS своей фразой «Рок мёртв»
21 окт 2014 :
|
Участники EXODUS "шокированы" произошедшим на концерте в Аргентине
15 окт 2014 :
|
На концерте EXODUS умер поклонник
10 окт 2014 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 окт 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
2 окт 2014 :
|
Семплы новых песен EXODUS
24 сен 2014 :
|
Видео с текстом от EXODUS
12 сен 2014 :
|
Полиция Greenville'а дистанцировалась от ареста фаната EXODUS
9 сен 2014 :
|
Новая песня EXODUS feat. KIRK HAMMETT
9 сен 2014 :
|
Фаната EXODUS арестовали за публикацию текста на Facebook
5 сен 2014 :
|
Бонус-треки и гости на новом альбоме EXODUS
28 авг 2014 :
|
Бывший вокалист EXODUS: «Перезапись "Bonded By Blood" была сделана из-за денег»
18 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
12 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
5 авг 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
1 авг 2014 :
|
Участники METALLICA, EXODUS, DEATH ANGEL исполняют JUDAS PRIEST
1 авг 2014 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
30 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступил с EXODUS
28 июл 2014 :
|
EXODUS выступили на 'Kirk Von Hammett's Fear FestEvil After Party'
28 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA на новом альбоме EXODUS
14 июл 2014 :
|
Видео с выступления EXODUS
11 июл 2014 :
|
Новый альбом EXODUS выйдет в октябре
4 июл 2014 :
|
Гитарист EXODUS об увольнении вокалиста
2 июл 2014 :
|
Гитарист METALLICA вновь выступит с EXODUS
27 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA почти закончил запись вокала для EXODUS
20 июн 2014 :
|
Фото нового состава EXODUS
11 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA: «Многое зависело от моего решения»
10 июн 2014 :
|
STEVE "ZETRO" SOUZA начнёт запись на этой неделе
10 июн 2014 :
|
ROB DUKES об уходе из EXODUS
8 июн 2014 :
|
EXODUS сменили вокалиста
4 янв 2014 :
|
Гитарист METALLICA выступит с EXODUS и DEATH ANGEL на 'Fear FestEviL'
2 янв 2014 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
27 дек 2013 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 дек 2013 :
|
RICK HUNOLT присоединился на сцене к EXODUS
13 ноя 2013 :
|
Профессиональное видео всего выступления EXODUS
4 ноя 2013 :
|
EXODUS отправятся в студию в феврале
12 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
2 авг 2013 :
|
Гитарист HEATHEN поедет в европейский тур с EXODUS
9 июл 2013 :
|
DAVE MUSTAINE расширил бы 'Большую Четвёрку' треш метала за счёт EXODUS
24 апр 2013 :
|
Барабанщик SHADOWS FALL присоединился на сцене к EXODUS
4 апр 2013 :
|
EXODUS: «Мы не разваливаемся!»
3 апр 2013 :
|
EXODUS выбыли из MARYLAND DEATHFEST
3 апр 2013 :
|
GARY HOLT не собирается покидать EXODUS ради SLAYER
30 мар 2013 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
14 фев 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления EXODUS
6 фев 2013 :
|
Дисней против EXODUS?
27 янв 2013 :
|
STEVE 'ZETRO' SOUZA: "Поклонники EXODUS приняли меня только после 'Fabulous Disaster'"
20 дек 2012 :
|
Рассказ о поездке EXODUS в Южную Америку
13 дек 2012 :
|
Караоке от ударника EXODUS
17 сен 2012 :
|
Мультикамерная съемка с выступления EXODUS
28 авг 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
24 июл 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
22 июл 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
30 июн 2012 :
|
Басист EXODUS о происшествии с RANDY BLYTHE'ом: "Если кто-то лезет на сцену, то это посягательство"
26 июн 2012 :
|
EXODUS сыграли в три гитары на фестивале Graspop
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
6 июн 2012 :
|
RICK HUNOLT присоединился к EXODUS
31 май 2012 :
|
Видео исполнения EXODUS "Bonded By Blood" с четырех камер
3 май 2012 :
|
RICK HUNOLT выступит с EXODUS
5 фев 2012 :
|
KIRK HAMMETT присоединился на сцене к EXODUS
2 янв 2012 :
|
Видео с выступления EXODUS
21 дек 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
14 дек 2011 :
|
EXODUS: 'Circle Pit From Hell' в Хорватии
12 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к EXODUS
2 дек 2011 :
|
Гитарист SEPULTURA присоединился к EXODUS
26 сен 2011 :
|
RICK HUNOLT выступил с EXODUS
23 сен 2011 :
|
EXODUS могли заменить MEGADETH на стадионе Yankee
24 авг 2011 :
|
Гитарист EXODUS хотел “возобновить общение” с гитаристом METALLICA
12 авг 2011 :
|
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к EXODUS
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления EXODUS
16 сен 2010 :
|
Видео с выступления EXODUS
10 авг 2010 :
|
Новое видео EXODUS
11 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS о RONNIE JAMES'e DIO
9 июн 2010 :
|
Гитарист EXODUS: «Новый материал звучит не хуже старого»
18 май 2010 :
|
Новый альбом EXODUS доступен для прослушивания
10 апр 2010 :
|
Обложка лимитированного издания EXODUS
8 апр 2010 :
|
Еще один трек от EXODUS
16 мар 2010 :
|
Новая песня EXODUS доступна для прослушивания
26 фев 2010 :
|
Обложка нового альбома EXODUS
12 фев 2010 :
|
Выход нового альбома EXODUS переносится на май
21 янв 2010 :
|
Дата выхода нового альбома EXODUS
17 дек 2009 :
|
Название нового альбома EXODUS
27 ноя 2009 :
|
Трейлер нового DVD EXODUS
16 окт 2009 :
|
EXODUS остановили концерт в Венесуэле
8 окт 2009 :
|
Тройной диск от EXODUS
20 янв 2009 :
|
NICK BARKER будет участвовать в европейском туре EXODUS
29 май 2008 :
|
EXODUS продлили контракт с Nuclear Blast
20 мар 2008 :
|
Переизданы классические альбомы EXODUS "Impact Is Imminent" и "Force Of Habit"
8 ноя 2007 :
|
Новый DVD от EXODUS
16 окт 2007 :
|
EXODUS опубликовали новый альбом в сети
12 сен 2007 :
|
Новое видео EXODUS будет снято JON'ом SHNEPP'ом из "Metalocalypse"
6 сен 2007 :
|
EXODUS: новая песня в сети
26 авг 2007 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома EXODUS
5 июл 2007 :
|
EXODUS почти закончили запись нового альбома
3 июл 2007 :
|
EXODUS завершают запись нового альбома
10 июн 2007 :
|
EXODUS приступили к записи нового диска
15 авг 2005 :
|
Оформление и трэк-лист нового альбома EXODUS
9 авг 2005 :
|
EXODUS: новый гитарист найден
19 июн 2005 :
|
EXODUS записывают новый альбом
13 май 2005 :
|
EXODUS заменили барабанщика
27 янв 2005 :
|
У EXODUS новый вокалист
