Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом



У лидера EXODUS Gary Holt'a спросили, все ли песни из альбома "Goliath" были готовы до возвращения Rob'a Dukes'a:



«Нет. Все они были написаны позже. Я имею в виду, я всегда пишу риффы, так что у меня всегда их много, но ни одна песня не была закончена, пока Rob не вернулся в группу. Возможно, в моих домашних демозаписях и было что-то похожее, но когда мы приступили к записи альбома, у нас было готово около пяти песен, а записано 18. Нам нравится так работать. Мы пишем в студии. Мы продолжаем придумывать идеи и риффы, а затем собираемся и разбираемся с ними. И у нас это получается лучше всего. Именно так поступали группы в 70-х. DEEP PURPLE отправились бы на Женевское озеро, а QUEEN — в какой-нибудь замок на юге Франции. Мы арендуем небольшой загородный дом, и в прошлом у нас было что-то вроде студий в этом доме. Для этого мы использовали студию на полный рабочий день, но сняли дом в 10 минутах езды отсюда и жили вместе. И это помогает вам ладить, мы стремимся к такому способу работы. И это позволяет нам писать музыку целый день напролет. Когда мы возвращаемся после дневной записи, мы ужинаем и продолжаем сочинять — повсюду гитары, в углу стоит электронная ударная установка. И поэтому мы все еще работаем над идеями, а на следующий день идем в студию и пробуем их на практике».



После того, как интервьюер отметил, что, похоже, EXODUS "в значительной степени все еще придерживаются старой школы, когда дело доходит до процесса написания материала", Gary согласился с ним



«Ну, раньше мы делали это так же, как и другие группы. Мы отправлялись в студию. В первый день записи у нас было готово 10 песен. Мы записали 10 песен. И теперь нам нравится работать именно так. И этот альбом — самая совместная работа, которую мы когда-либо делали. Lee [Altus, гитарист EXODUS] написал почти половину музыки на альбоме. Tom [Hunting, барабанщик EXODUS] написал тексты песен, Lee написал лирику, остальное написали мы с Robом. Jack [Gibson, басист EXODUS] помогает со всеми аранжировками. Таким образом, совместная работа делает ее интересной для нас на данном этапе работы.



Если я и писал большую часть альбома в прошлом, то не потому, что чувствовал, что это необходимо, а потому, что я писал песни, которые нам были нужны. Если Lee написал два трека, то мне пришлось написать восемь. И на этот раз я записал шесть песен для альбома, а Lee — четыре».



Когда интервьюер отметил, что более совместный характер процесса написания песен для "Goliath" "должно быть, освежает", Gary согласился:



«Безусловно. Это придает свежести всему, что мы делаем. Это добавляет альбому другие музыкальные взгляды, что отчасти объясняет, почему он получился таким разнообразным. Lee провел все эти годы в HEATHEN, он легенда мелодик-трэша, и многое из этого он привнес в этот альбом, особенно в песню "The Changing Me", которую он написал. Что облегчает мою работу. И пока Lee работает над своими песнями, я работаю над своими, Роб делает что-то свое, так что все заняты, а потом мы собираемся вместе и просто воплощаем наработки в жизнь, и это потрясающе!»



На вопрос, по-прежнему ли ему нравится работать в студии и писать новую музыку, Gary ответил:



«Да, мне нравится работать в студии. Некоторым людям это не нравится. Я же люблю. Потому что вы можете попробовать разные безумные [идеи] — неважно, насколько безумна идея, вы можете попробовать ее, а потом решить: "Это глупо. Это дико. О чем я только думал?" Или: "Это круто, и это работает". Как и в песне "Violence Works", Tom начал ее с барабанной дроби, похожей на фанковую. И в какой-то момент я сказал: "Может, тебе не стоит этого делать". А он отвечает: "Нет, фанк-бит остается". "Ладно, круто. Давайте продолжим". И я попросил Jack'a добавить немного фанковых басовых нот, а потом добавил немного скрипучей гитары и даже рассмеялся, потому что на пять секунд люди подумают, что EXODUS сошли с ума. Но мы, черт возьми, подумали, что это было круто. И вот мы это сделали. Но да, мне нравится студия, я наслаждаюсь процессом»











