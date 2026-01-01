×
Новая песня SUNN O)))
74
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
37
Новое видео ARCH ENEMY
35
Новая песня SEPULTURA
32
Новая песня ARCH ENEMY
29
Paul Gilbert
США
Heavy Metal
http://www.paulgilbert.com
Myspace:
http://www.myspace.com/paulgilbert
Facebook:
https://www.facebook.com/paulgilbertmusic
3 мар 2026
:
Новое видео PAUL GILBERT
8 янв 2026
:
Новое видео PAUL GILBERT
11 дек 2025
:
Новое видео PAUL GILBERT
20 ноя 2025
:
Новое видео PAUL GILBERT
17 авг 2024
:
PAUL GILBERT лишился гитар в Германии
24 мар 2023
:
PAUL GILBERT исполняет трек RAINBOW
24 фев 2023
:
PAUL GILBERT исполняет BLACK SABBATH
2 фев 2023
:
PAUL GILBERT исполняет DIO
13 май 2022
:
Видео полного выступления PAUL GILBERT
28 дек 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
14 дек 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
2 дек 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
12 ноя 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
31 окт 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
4 окт 2021
:
PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE
4 июн 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
15 апр 2021
:
Новая композиция PAUL GILBERT
15 мар 2021
:
Новое видео PAUL GILBERT
22 авг 2020
:
PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»
21 янв 2020
:
PAUL GILBERT и STEVE MORSE исполнили классику LED ZEPPELIN
21 май 2019
:
Новое видео PAUL GILBERT
18 апр 2019
:
Новое видео PAUL GILBERT
23 мар 2019
:
Гитарист MR. BIG выпустит новый альбом в мае
9 ноя 2016
:
Видеоприветствие PAUL GILBERT для российских фэнов
22 авг 2016
:
PAUL GILBERT, ANDY TIMMONS, RON "BUMBLEFOOT" THAL исполняют KISS
27 май 2016
:
Сэмплы новых песен PAUL GILBERT
27 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
26 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
25 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
23 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
20 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
19 май 2016
:
Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
3 май 2016
:
Новое видео PAUL GILBERT
21 мар 2016
:
PAUL GILBERT выпустит новый сольник в мае
26 ноя 2012
:
Новое видео PAUL GILBERT
20 сен 2012
:
PAUL GILBERT выпустит обучающий DVD вместе с японской версией нового альбома
12 сен 2012
:
Детали нового альбома PAUL'а GILBERT'а
27 ноя 2007
:
PAUL GILBERT работает над новым инструментальным альбомом
12 июл 2007
:
PAUL GILBERT: Новая DVD-инструкция по игре на гитаре
5 июл 2006
:
PAUL GILBERT: Новый инструментальный диск в августе
сегодня
Новое видео PAUL GILBERT
"Keep Your Feet Firm And Even", новое видео PAUL GILBERT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "WROC", выходящего 27 февраля на Music Theories Recordings.
просмотров: 162
Сообщений нет