2 мар 2026



BLAZE BAYLEY выбирает любимый альбом METALLICA



В недавнем интервью у BLAZE BAYLEY спросили, какой альбом METALLICA ему нравится больше всего:



«Ой, это сложный вопрос, хотел бы я и вовсе на него не отвечать. Наверное это будут 'Ride The Lightning' и 'Master Of Puppets'. Я бы остановился на них. Мне также по душе '72 Seasons' и '…[And] Justice For All', но это будет [напевает Master]



Это один из тех случаев, когда… Меня интересует работа мозга. Иногда я страдаю депрессией, приступами подавленности, и меня интересует работа мозга и то, что вы можете сделать, чтобы помочь себе, когда вам не по себе, а иногда и когда вы по-настоящему погружены во мрак. И одна из вещей, которую я узнал от врача, заключалась в том, что если у вас есть песня, которая заставляет вас постукивать ногой, кивать головой, запомните ее. Начните двигаться, начните танцевать, начните шевелиться, и это поможет вам избавиться от паники. Начните это делать. И я знаю, что одна из тех песен, которые мне нравятся, это "Master Of Puppets" и, возможно, "Raining Blood" от SLAYER. Я к тому, что это старые-престарые песни. Когда дело доходит до подобного, я становлюсь настоящим динозавром. Но я уверен, что не имеет значения, сколько тебе лет, главное, с чего ты начинал. Тебе не важно, сколько лет альбому или что-то в этом роде. Как-то так, но вопрос просто ужасный, ведь их много и выбор сложен»







+0 -0



просмотров: 175

