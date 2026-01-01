Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 35
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Новости
*

Blaze Bayley

*



2 мар 2026 : 		 BLAZE BAYLEY выбирает любимый альбом METALLICA

4 фев 2026 : 		 Почему BLAZE BAYLEY перестал встречаться в фанатами?

18 сен 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»

12 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я был опустошён, узнав о смерти Пола»

11 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY целиком исполнит X-Factor

18 фев 2025 : 		 BLAZE BAYLEY дал совет молодым

11 ноя 2024 : 		 BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно

6 сен 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

16 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Мне сложно приехать в США»

2 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY открыл европейский тур

17 фев 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

13 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY об исполнении песен IRON MAIDEN: «Это приятно»

7 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»

31 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

17 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»

11 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

3 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»

24 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»

26 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

20 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY дома

14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY
| - |

|||| 2 мар 2026

BLAZE BAYLEY выбирает любимый альбом METALLICA



В недавнем интервью у BLAZE BAYLEY спросили, какой альбом METALLICA ему нравится больше всего:

«Ой, это сложный вопрос, хотел бы я и вовсе на него не отвечать. Наверное это будут 'Ride The Lightning' и 'Master Of Puppets'. Я бы остановился на них. Мне также по душе '72 Seasons' и '…[And] Justice For All', но это будет [напевает Master]

Это один из тех случаев, когда… Меня интересует работа мозга. Иногда я страдаю депрессией, приступами подавленности, и меня интересует работа мозга и то, что вы можете сделать, чтобы помочь себе, когда вам не по себе, а иногда и когда вы по-настоящему погружены во мрак. И одна из вещей, которую я узнал от врача, заключалась в том, что если у вас есть песня, которая заставляет вас постукивать ногой, кивать головой, запомните ее. Начните двигаться, начните танцевать, начните шевелиться, и это поможет вам избавиться от паники. Начните это делать. И я знаю, что одна из тех песен, которые мне нравятся, это "Master Of Puppets" и, возможно, "Raining Blood" от SLAYER. Я к тому, что это старые-престарые песни. Когда дело доходит до подобного, я становлюсь настоящим динозавром. Но я уверен, что не имеет значения, сколько тебе лет, главное, с чего ты начинал. Тебе не важно, сколько лет альбому или что-то в этом роде. Как-то так, но вопрос просто ужасный, ведь их много и выбор сложен»




просмотров: 175

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
