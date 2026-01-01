2 мар 2026



Гитарист SLAYER: «Мы хороши, мы много репетируем»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, был ли он удивлен возвращению SLAYER на сцену:



«Да, я был удивлен. Я был очень удивлен. [Но] это было очень весело. У нас было все очень хорошо. Мы очень усердно репетировали. Я имею в виду, мы реально усердно работали. И нам было хорошо, мы действительно хорошо провели время, и это было самое главное. У нас есть один [концерт] в этом году [в 2026-м], одно выступление в Техасе [на фестивале Sick New World], и, возможно, в следующем году они решат, что хотят выступить еще раз. Я всегда доступен. И это дает мне большую часть свободного времени для EXODUS, что для меня идеально. Потому что именно здесь я и должен быть».







