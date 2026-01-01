Arts
Новости
Slayer

2 мар 2026 : 		 Гитарист SLAYER: «Мы хороши, мы много репетируем»

13 ноя 2025 : 		 Юбилейное издание альбома SLAYER выйдет весной

11 ноя 2025 : 		 Музей SLAYER отмечает юбилей Hell Awaits

22 окт 2025 : 		 SLAYER отметят сорокалетие Reign In Blood

29 сен 2025 : 		 Drum-cam от SLAYER

20 сен 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 авг 2025 : 		 Гитарист SLAYER о финальном шоу BLACK SABBATH

5 авг 2025 : 		 Юбилейный винил SLAYER выйдет осенью

8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLAYER

6 июл 2025 : 		 Группа SLAYER выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Видео с выступления SLAYER

26 май 2025 : 		 GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»

15 май 2025 : 		 DAVE LOMBARDO о создании песни SLAYER «Raining Blood»

15 май 2025 : 		 Гитарист SLAYER о включении группы в ЗСРнР

29 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Tom уже не торт»

8 апр 2025 : 		 EXODUS, SUICIDAL TENDENCIES, CAVALERA разогреют SLAYER

1 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют в 51-м летом

28 фев 2025 : 		 ICE-T нахваливает SLAYER

24 фев 2025 : 		 DAVE LOMBARDO об уходе из SLAYER: «Семьи ссорятся»

13 фев 2025 : 		 Гитарист SLAYER: «Новый альбом выйдет с вероятностью...»

25 янв 2025 : 		 KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после последнего альбома SLAYER»

23 дек 2024 : 		 Альбом SLAYER выйдет на виниле

18 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Концерты будут, но я рад, что не будет гастролей»

11 дек 2024 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER

5 дек 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Отзывы на концерты были крутыми!»

12 ноя 2024 : 		 GARY HOLT: «В SLAYER, помню, хейтили только двое»
|||| 2 мар 2026

Гитарист SLAYER: «Мы хороши, мы много репетируем»



GARY HOLT в недавнем интервью ответил на вопрос, был ли он удивлен возвращению SLAYER на сцену:

«Да, я был удивлен. Я был очень удивлен. [Но] это было очень весело. У нас было все очень хорошо. Мы очень усердно репетировали. Я имею в виду, мы реально усердно работали. И нам было хорошо, мы действительно хорошо провели время, и это было самое главное. У нас есть один [концерт] в этом году [в 2026-м], одно выступление в Техасе [на фестивале Sick New World], и, возможно, в следующем году они решат, что хотят выступить еще раз. Я всегда доступен. И это дает мне большую часть свободного времени для EXODUS, что для меня идеально. Потому что именно здесь я и должен быть».




просмотров: 208

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
