*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
21 мар 2026 : 		 Лидер OPETH и Steven Wilson обсуждают возможное сотрудничество

22 янв 2026 : 		 Новое видео OPETH

12 янв 2026 : 		 Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают под словом прогрессив»

13 дек 2025 : 		 Как в OPETH попал новый барабанщик

30 ноя 2025 : 		 Новое видео OPETH

4 авг 2025 : 		 OPETH почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

5 июн 2025 : 		 Новое видео OPETH

20 апр 2025 : 		 Вокалист OPETH о развитии коллектива

15 апр 2025 : 		 Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме

29 мар 2025 : 		 OPETH взяли GRAMMIS

24 мар 2025 : 		 Гитарист OPETH планирует сольный альбом

14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH
Лидер OPETH и Steven Wilson обсуждают возможное сотрудничество



В недавнем интервью Mikael Åkerfeldt рассказал, что их с Wilson'ом гастрольные и студийные циклы наконец-то совпали и что они обсудили возможность работы над вторым совместным проектом во время гастролей в Австралии в конце прошлого года.

«Мы постоянно об этом говорим. В какой-то момент мы попробуем что-нибудь сделать. Как, когда и так далее — я не знаю, но недавно я встречался со Steve'ом. Я был на его концерте, а потом мы пошли выпить, пообщались и немного поболтали.
Он, как и я, хотел какое-то время сосредоточиться на творческой работе, а не на гастролях, гастролях и ещё раз гастролях, и это даёт нам возможность сделать что-то подобное. Он закончил гастролировать в поддержку своего последнего альбома ["The Overview", 2025], а мы будем гастролировать в поддержку нашего альбома ["The Last Will And Testament", 2024] до конца этого года».

На вопрос о том, будут ли они работать над очередным альбомом Storm Corrosion или это другой проект, Mikael ответил:

«Думаю, мы всегда будем стремиться к Storm Corrosion 2. Но, зная меня и зная Steve'а, могу сказать, что у нас нет чёткого плана, кроме того, что мы выпустили альбом почти 15 лет назад.

Вряд ли мы будем придерживаться того же звучания, что и в том альбоме, и в зависимости от того, что из этого выйдет — если вообще что-то выйдет, — если это будет похоже на Storm Corrosion, значит, это будет Storm Corrosion».




