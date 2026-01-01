Лидер OPETH и Steven Wilson обсуждают возможное сотрудничество



В недавнем интервью Mikael Åkerfeldt рассказал, что их с Wilson'ом гастрольные и студийные циклы наконец-то совпали и что они обсудили возможность работы над вторым совместным проектом во время гастролей в Австралии в конце прошлого года.



«Мы постоянно об этом говорим. В какой-то момент мы попробуем что-нибудь сделать. Как, когда и так далее — я не знаю, но недавно я встречался со Steve'ом. Я был на его концерте, а потом мы пошли выпить, пообщались и немного поболтали.

Он, как и я, хотел какое-то время сосредоточиться на творческой работе, а не на гастролях, гастролях и ещё раз гастролях, и это даёт нам возможность сделать что-то подобное. Он закончил гастролировать в поддержку своего последнего альбома ["The Overview", 2025], а мы будем гастролировать в поддержку нашего альбома ["The Last Will And Testament", 2024] до конца этого года».



На вопрос о том, будут ли они работать над очередным альбомом Storm Corrosion или это другой проект, Mikael ответил:



«Думаю, мы всегда будем стремиться к Storm Corrosion 2. Но, зная меня и зная Steve'а, могу сказать, что у нас нет чёткого плана, кроме того, что мы выпустили альбом почти 15 лет назад.



Вряд ли мы будем придерживаться того же звучания, что и в том альбоме, и в зависимости от того, что из этого выйдет — если вообще что-то выйдет, — если это будет похоже на Storm Corrosion, значит, это будет Storm Corrosion».







