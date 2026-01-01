Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 75
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
*

Butcher Babies

*



4 мар 2026 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

23 дек 2025 : 		 CARLA HARVEY об уходе из BUTCHER BABIES

18 ноя 2025 : 		 BUTCHER BABIES заканчивают работу над альбомом

23 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

8 фев 2025 : 		 Умеет ли вокалистка BUTCHER BABIES петь?

16 ноя 2024 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

11 ноя 2024 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

29 июл 2024 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

22 июл 2024 : 		 CARLA HARVEY ушла из BUTCHER BABIES

30 окт 2023 : 		 BUTCHER BABIES без Carla Harvey

2 авг 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Я больше по мальчикам»

26 июл 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «DOJA CAT куда большая металлистка, чем многие другие»

4 июл 2023 : 		 Почему BUTCHER BABIES выпускают двойной альбом?

12 июн 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

18 май 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

15 май 2023 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 апр 2023 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет летом

24 мар 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES — о сложностях в сочинении материала

13 фев 2023 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

17 янв 2023 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы вновь злы!»

26 ноя 2022 : 		 HEIDI SHEPHERD о новом альбоме BUTCHER BABIES

28 окт 2022 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BUTCHER BABIES

20 сен 2022 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над «лучшим альбомом в карьере»

15 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BUTCHER BABIES

12 авг 2022 : 		 BUTCHER BABIES исполняют SAWEETIE
Новое видео BUTCHER BABIES



"Lost In Your Touch", новое видео группы BUTCHER BABIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на Judge & Jury Records




просмотров: 111

