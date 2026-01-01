*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE
SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»



SHARON OSBOURNE в рамках MIDEM 2026 высказалась по поводу продолжающейся дискуссии о том, имеет ли рок-музыка ещё значение и интересуются ли люди этим жанром так же, как молодёжь, выросшая в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х годах:

«Удивительно, что люди до сих пор говорят: "Будет ли существовать рок-музыка? Останется ли она?" Это не диско. Это не музыка-замануха. Это музыка от души. И именно поэтому нужно поддерживать её и давать этим группам платформу, давать платформу новым талантам, потому что, как я считаю, она никогда не исчезнет. И нет ничего лучше, чем смотреть, как группы играют на своих инструментах.

Я всегда терпеть не могла бой-бэнды, потому что они просто пели и танцевали, и я думала: "Что вы делаете? Это глупо". А когда ты видишь, как эти парни извлекают звуки из куска дерева и струн, ты думаешь: "Как они вообще сделали это соло?" То же самое касается и барабанщиков, и басистов. И это прекрасная форма искусства, которую, к сожалению, люди считают изгоем индустрии: "Вы изгои. Никто вас не хочет". И это говорят люди, которые не знают жизнь улиц. Они оторваны от улицы. Они сидят в своих офисах, ездят на машинах с шофёрами. Они не понимают, что на самом деле происходит. И во-вторых, пресса. Мейнстримная пресса против всего этого. Потому что они хотят писать только о ком-то мегапопулярном. Это всё, о чём они хотят писать. Так что было тяжело. Но сейчас я вижу, что все те группы, которые начинали в конце 1990-х, всё ещё существуют. Они сейчас собирают стадионы.

Я думаю, всё дело в живых выступлениях. Это действительно так. Потому что индустрия звукозаписи сейчас в упадке. У моего друга был альбом, который занял третье место в чартах перед Рождеством, и я спросила: "Сколько экземпляров ты продал?" 8000, чтобы занять третье место в чартах в это время года. Это ничтожно мало. Есть стриминговые сервисы, и это здорово, но, во-первых, деньги, которые получает артист, — мизерные, это просто смешно. И это перевернуло представление об альбомах, знакомящих с творчеством исполнителя... Ты понимаешь, что из себя представляет группа, только послушав весь альбом, а не один трек, который тебе нравится. Сейчас музыкальная индустрия — это гастроли. Вот в чём суть».




 

