SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»



SHARON OSBOURNE в рамках MIDEM 2026 высказалась по поводу продолжающейся дискуссии о том, имеет ли рок-музыка ещё значение и интересуются ли люди этим жанром так же, как молодёжь, выросшая в 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х годах:



«Удивительно, что люди до сих пор говорят: "Будет ли существовать рок-музыка? Останется ли она?" Это не диско. Это не музыка-замануха. Это музыка от души. И именно поэтому нужно поддерживать её и давать этим группам платформу, давать платформу новым талантам, потому что, как я считаю, она никогда не исчезнет. И нет ничего лучше, чем смотреть, как группы играют на своих инструментах.



Я всегда терпеть не могла бой-бэнды, потому что они просто пели и танцевали, и я думала: "Что вы делаете? Это глупо". А когда ты видишь, как эти парни извлекают звуки из куска дерева и струн, ты думаешь: "Как они вообще сделали это соло?" То же самое касается и барабанщиков, и басистов. И это прекрасная форма искусства, которую, к сожалению, люди считают изгоем индустрии: "Вы изгои. Никто вас не хочет". И это говорят люди, которые не знают жизнь улиц. Они оторваны от улицы. Они сидят в своих офисах, ездят на машинах с шофёрами. Они не понимают, что на самом деле происходит. И во-вторых, пресса. Мейнстримная пресса против всего этого. Потому что они хотят писать только о ком-то мегапопулярном. Это всё, о чём они хотят писать. Так что было тяжело. Но сейчас я вижу, что все те группы, которые начинали в конце 1990-х, всё ещё существуют. Они сейчас собирают стадионы.



Я думаю, всё дело в живых выступлениях. Это действительно так. Потому что индустрия звукозаписи сейчас в упадке. У моего друга был альбом, который занял третье место в чартах перед Рождеством, и я спросила: "Сколько экземпляров ты продал?" 8000, чтобы занять третье место в чартах в это время года. Это ничтожно мало. Есть стриминговые сервисы, и это здорово, но, во-первых, деньги, которые получает артист, — мизерные, это просто смешно. И это перевернуло представление об альбомах, знакомящих с творчеством исполнителя... Ты понимаешь, что из себя представляет группа, только послушав весь альбом, а не один трек, который тебе нравится. Сейчас музыкальная индустрия — это гастроли. Вот в чём суть».







