Новое видео HELD.

"Constant Tension", новое видео группы HELD., в состав которой входят Douglas Robinson и Sal Mignano из THE SLEEPING и Josh Eppard из COHEED AND CAMBRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Grey, релиз которого намечен на 15 мая на MNRK Heavy:
01. Defending The Earth
02. New You Anthem (ft. Frank Iero)
03. Constant Tension
04. Knifepoint (ft. High Vis)
05. Waves Of Fire
06. Grey
07. I And I Against You All
08. Through The Cracks
09. Broken Spacesuit (Decay And Sand)
10. Emptiness: A Side Effect
