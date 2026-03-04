Arts
Новости
*

Shinedown

*



4 мар 2026 : 		 SHINEDOWN опять первые

19 фев 2026 : 		 Вокалист SHINEDOWN об отмене выступления на Rock The Country: «Таких разборок мы не видели никогда»

17 фев 2026 : 		 Новая песня SHINEDOWN

9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN
SHINEDOWN опять первые



SHINEDOWN с новым синглом "Searchlight" вновь попали на первую строчку Mediabase's Active Rock (Это уже 24 сингл группы, который становится номером один в этих чартах) и заняли первую строчку в Billboard's Mainstream Rock Airplay (22 подобный успех в истории коллектива)






КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 мар 2026
M
Mad Katz
И не понять, то ли гаражный коллектив в натуре продаётся где-то кроме родной школьной дискотеки, то ли поднял маржу в иной области и доплачивает для кого-то авторитетным ресурсам за продвижение за рамки школьной дискотеки... Много гитик.
4 мар 2026
gravitgroove
Mad Katz, https://en.wikipedia.org/wiki/Shinedown_discography.
Изучи.

А так, по твоей логике, и Metallica можно обвинить, что они продали душу дьяволу или участвовали в схеме Эптейна десятилетиями, чтобы окупить свой успех.
4 мар 2026
M
Mad Katz
gravitgroove, нет, спасибо, музыкой занимаюсь почти 500 лет, палево слышу сходу. Жил человек рассеянный на улице эпштейенной)
