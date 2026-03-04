SHINEDOWN опять первые

SHINEDOWN с новым синглом "Searchlight" вновь попали на первую строчку Mediabase's Active Rock (Это уже 24 сингл группы, который становится номером один в этих чартах) и заняли первую строчку в Billboard's Mainstream Rock Airplay (22 подобный успех в истории коллектива)
