Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



22 мар 2026 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Верую на 146%»

20 мар 2026 : 		 Новое видео PAPA ROACH

29 янв 2026 : 		 Новая песня PAPA ROACH

3 окт 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о секрете долголетия команды

18 сен 2025 : 		 PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH: «Верую на 146%»



zoom
JACOBY SHADDIX в интервью Bunnie XO, жене кантри вокалиста Jelly Roll, рассказал о том, как в начале 2013 года посвятил свою жизнь Богу после долгого периода борьбы с алкоголем и собственными демонами.

«Скажу так: мой путь веры был настоящей борьбой. Всё началось с трезвости. Я начал ходить на собрания, ездить в дома престарелых и на разные встречи. И там всегда говорили: “Тебе нужно найти Бога — или Бога в твоём понимании”. Для меня это стало долгим путешествием. Знаете, есть две вещи, которыми я никогда в жизни не хотел быть: трезвенником и христианином.

А теперь я здесь — трезвый парень, последователь веры. Но путь был тяжёлым. Было много падений, много сомнений. Я снова и снова пытался передать свою волю Богу, а потом забирал её обратно и начинал жить по-своему. И каждый раз это заканчивалось тем, что я снова оказывался в глубокой тёмной яме.

Когда я наконец отложил бутылку, это было похоже на молитву солдата в окопе. Я просто спрашивал: “Боже, ты меня слышишь? Мне нужны чудесные перемены. Мне нужно что-то большее, чем то, на что я способен сам”. Потому что всё это время я пытался контролировать свою жизнь. А потом стены просто рухнули».

По словам Shaddix, важную роль в его духовном поиске сыграл близкий друг.

«У меня был друг, который проходил путь веры вместе со мной. А я тогда был очень скептичен. Думал: “Все эти церковные люди — какие-то странные”. Но потом я увидел, как эта вера оживает прямо передо мной. Я увидел, как человек действительно живёт тем, о чём говорит.

И тогда я перестал бояться и подумал: “Ладно, я попробую поверить”.

В какой-то момент я понял, что действительно начал верить. Мы начали вместе изучать Библию, и это буквально перевернуло меня. Я начал чувствовать свободу на другом уровне. Вещи, которые раньше казались мне нормальными, вдруг перестали такими быть. Я начал думать: “Чувак, это больше не работает для тебя. Это разрушает твои отношения. Это мешает твоему росту”.

И когда ты начинаешь избавляться от этих маленьких секретов, перестаёшь их прятать и просто живёшь в свете — ты понимаешь, что это правильный путь. Потому что я уже попробовал другой путь — весь этот рок-н-ролльный образ жизни».

Shaddix признался, что сначала ему было трудно говорить об этом публично.

«Я не хотел делиться этим, потому что мне казалось, что это не выглядит “по-рок-н-ролльному”. Но, если честно, я больше не пытаюсь доказать, что я крутой рок-н-ролльщик. Я уже был там и видел, к чему это приводит.

Я смотрел всякие документалки на VH1 — например, про такие группы, как AEROSMITH. И там постоянно рассказывают одну и ту же историю: нисходящая спираль, разрушенные семьи, всё разваливается. И я понял, что хочу разорвать этот цикл. Я не собираюсь повторять это снова. Потому что в моей семье — в семье Shaddix — длинная история алкоголизма, обмана, сломанных людей, насилия. И я решил: “Это не я. Я здесь не для этого”».

До того как принять христианство, Shaddix говорил прихожанам Capital Christian Center, что даже не знал, кому именно молится.

«Я верил в какую-то высшую силу, но не понимал, что это такое. И однажды я просто искренне сказал: “Боже, приди и спаси меня. Я не могу сделать это один. Я сломлен. Я снова и снова пытаюсь жить по-своему — и каждый раз всё разваливается. Иногда я держусь трезвым какое-то время, а потом снова падаю и оказываюсь в том же разрушенном состоянии”.

Это была просто искренняя молитва от всего сердца. И именно тогда всё начало меняться».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 95

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом