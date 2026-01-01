Вокалист PAPA ROACH: «Верую на 146%»



JACOBY SHADDIX в интервью Bunnie XO, жене кантри вокалиста Jelly Roll, рассказал о том, как в начале 2013 года посвятил свою жизнь Богу после долгого периода борьбы с алкоголем и собственными демонами.



«Скажу так: мой путь веры был настоящей борьбой. Всё началось с трезвости. Я начал ходить на собрания, ездить в дома престарелых и на разные встречи. И там всегда говорили: “Тебе нужно найти Бога — или Бога в твоём понимании”. Для меня это стало долгим путешествием. Знаете, есть две вещи, которыми я никогда в жизни не хотел быть: трезвенником и христианином.



А теперь я здесь — трезвый парень, последователь веры. Но путь был тяжёлым. Было много падений, много сомнений. Я снова и снова пытался передать свою волю Богу, а потом забирал её обратно и начинал жить по-своему. И каждый раз это заканчивалось тем, что я снова оказывался в глубокой тёмной яме.



Когда я наконец отложил бутылку, это было похоже на молитву солдата в окопе. Я просто спрашивал: “Боже, ты меня слышишь? Мне нужны чудесные перемены. Мне нужно что-то большее, чем то, на что я способен сам”. Потому что всё это время я пытался контролировать свою жизнь. А потом стены просто рухнули».



По словам Shaddix, важную роль в его духовном поиске сыграл близкий друг.



«У меня был друг, который проходил путь веры вместе со мной. А я тогда был очень скептичен. Думал: “Все эти церковные люди — какие-то странные”. Но потом я увидел, как эта вера оживает прямо передо мной. Я увидел, как человек действительно живёт тем, о чём говорит.



И тогда я перестал бояться и подумал: “Ладно, я попробую поверить”.



В какой-то момент я понял, что действительно начал верить. Мы начали вместе изучать Библию, и это буквально перевернуло меня. Я начал чувствовать свободу на другом уровне. Вещи, которые раньше казались мне нормальными, вдруг перестали такими быть. Я начал думать: “Чувак, это больше не работает для тебя. Это разрушает твои отношения. Это мешает твоему росту”.



И когда ты начинаешь избавляться от этих маленьких секретов, перестаёшь их прятать и просто живёшь в свете — ты понимаешь, что это правильный путь. Потому что я уже попробовал другой путь — весь этот рок-н-ролльный образ жизни».



Shaddix признался, что сначала ему было трудно говорить об этом публично.



«Я не хотел делиться этим, потому что мне казалось, что это не выглядит “по-рок-н-ролльному”. Но, если честно, я больше не пытаюсь доказать, что я крутой рок-н-ролльщик. Я уже был там и видел, к чему это приводит.



Я смотрел всякие документалки на VH1 — например, про такие группы, как AEROSMITH. И там постоянно рассказывают одну и ту же историю: нисходящая спираль, разрушенные семьи, всё разваливается. И я понял, что хочу разорвать этот цикл. Я не собираюсь повторять это снова. Потому что в моей семье — в семье Shaddix — длинная история алкоголизма, обмана, сломанных людей, насилия. И я решил: “Это не я. Я здесь не для этого”».



До того как принять христианство, Shaddix говорил прихожанам Capital Christian Center, что даже не знал, кому именно молится.



«Я верил в какую-то высшую силу, но не понимал, что это такое. И однажды я просто искренне сказал: “Боже, приди и спаси меня. Я не могу сделать это один. Я сломлен. Я снова и снова пытаюсь жить по-своему — и каждый раз всё разваливается. Иногда я держусь трезвым какое-то время, а потом снова падаю и оказываюсь в том же разрушенном состоянии”.



Это была просто искренняя молитва от всего сердца. И именно тогда всё начало меняться».







