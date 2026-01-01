сегодня



SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST



SHARON OSBOURNE в недавнем интервью спросили, правда ли OZZFEST планируется возродить в 2027 году:



«Да, безусловно. Да, мы собираемся это сделать. Последний раз мы делали это в 2018 году. Это было всего за месяц до того, как Оззи заболел, и все прошло в Forum в Лос-Анджелесе, и никто не планировал все это останавливать. Мы все равно собирались это сделать, но Оззи не смог. И мы с Оззи говорили об этом, и он спрашивал: "Как ты думаешь, Ozzfest сработал бы без меня?" А я отвечаю: "Да, это же бренд. Это сработает и без тебя". И он сказал: "Мы должны это сделать!"»







