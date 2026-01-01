Arts
Ozzy Osbourne

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST



SHARON OSBOURNE в недавнем интервью спросили, правда ли OZZFEST планируется возродить в 2027 году:

«Да, безусловно. Да, мы собираемся это сделать. Последний раз мы делали это в 2018 году. Это было всего за месяц до того, как Оззи заболел, и все прошло в Forum в Лос-Анджелесе, и никто не планировал все это останавливать. Мы все равно собирались это сделать, но Оззи не смог. И мы с Оззи говорили об этом, и он спрашивал: "Как ты думаешь, Ozzfest сработал бы без меня?" А я отвечаю: "Да, это же бренд. Это сработает и без тебя". И он сказал: "Мы должны это сделать!"»




просмотров: 189

