Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»



В недавнем интервью Rob'a Dukes'a спросили, какой отклик он получил от поклонников после возвращения в EXODUS:



«Это было ох***но, чувак. Серьёзно — никто не подходил ко мне и не говорил: «Ты отстой». В интернете — да, там люди могут писать всё что угодно, но в лицо — никогда. Фэны были просто невероятные. Мы встречаемся с людьми перед концертами — и они всегда на позитиве, рады нас видеть. И реакция зала — просто бешеная: все подпевают, кайфуют, улыбаются во весь рот. И я уверен, у меня на лице такая же тупая счастливая улыбка, потому что я сам рад снова быть там. Так что, да — это было реально круто.



По поводу всей этой интернет-шумихи — сразу скажу: я сам всего не читаю. У меня есть люди, которые иногда пересказывают в общих чертах. Я смотрю на это так: я люблю музыку так же, как и все. Я обожаю PINK FLOYD, QUEEN, CLUTCH, SLAYER. Но мне бы даже в голову не пришло лезть в интернет и поливать их дерьмом — или даже писать что-то хорошее. Я просто не такой человек.



Но я понимаю, почему люди так делают. Музыка цепляет. Когда ты слышишь какую-то песню — она возвращает тебя в конкретный момент жизни. И этот момент навсегда привязан к эмоциям.



Например, когда я включаю альбом News Of The World, я возвращаюсь в абсолютно счастливое время. Я тогда разгребал чужие подъездные дорожки, чтобы заработать на пластинку, и это был один из первых альбомов, который я купил на свои деньги — вместе с дебютником THE CLASH. Эти пластинки для меня — навсегда. Я до сих пор слушаю их пару раз в месяц.



Так что у фэнов EXODUS тоже есть свои «моменты» с разными вокалистами. И они имеют полное право на своё мнение. Раньше ты мог обсудить это только в баре — и слышали тебя только те, кто рядом. А сейчас есть интернет, и каждый может высказаться — независимо от того, есть в этом смысл или нет.



И знаешь что? Мне вообще по*уй, что обо мне думают. 99,9% людей, которые пишут всякую херню, меня в жизни не встречали. Хотите — имейте своё мнение. Это нормально. Но это никак не влияет на то, что я делаю, как я живу и кто я есть. Так что можете продолжать — меня это вообще не задевает».







