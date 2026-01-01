3 мар 2026



MILLE PETROZZA: «Я почти оказался в CELTIC FROST»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил о том, как в 1986 году чуть не стал членом CELTIC FROST:



«Я был потрясён, потому что очень уважал их и считал одной из лучших групп в мире. И до сих пор считаю, что они были одними из новаторов.



У меня была своя группа, но я всё равно хотел узнать, как они работают, потому что они замечательные люди, и мы до сих пор дружим. Я просто хотел это увидеть. Честно говоря, я хотел поиграть с Reed St. Mark — и, конечно, с Martin'ом и Tom'ом, но Reed St. Mark для меня был лучшим барабанщиком в мире. Не то чтобы я уже знал, что не присоединюсь к ним, но я определённо хотел попробовать, посмотреть и понять, что к чему. И я решил не становиться помощником Tom Warriorа, а создать свою собственную группу».



Mille рассказал о репетициях с CELTIC FROST:



«Я находился там неделю. Жаль, что не сохранились записи с тех сессий, потому что я считал их просто потрясающими, невероятно профессиональными. А Reed St. Mark был потрясающим барабанщиком. Они играли в старом бункере времён Второй мировой войны в Цюрихе. И они были потрясающими людьми — очень умными, очень авангардными. А я был маленьким 18- или 19-летним металлистом. Но когда я вернулся в Германию, я понял, что не буду с ними играть. Я решил заняться своей группой».



По его словам, тот факт, что CELTIC FROST находились в другой стране, повлиял на его решение отказаться от предложения.



«Швейцария — классное место, но я был слишком молод для этого. Я был слишком молод, чтобы переехать в Швейцарию. Они, вероятно, хотели, чтобы я переехал. И это было как-то странно — я был ещё подростком. Я думал: "Это слишком". А потом у меня появилась своя группа. Если бы у меня не было своей группы, я бы определённо присоединился к ним».





