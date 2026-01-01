Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 41
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 32
*Новая песня ARCH ENEMY 29
3 мар 2026 : 		 MILLE PETROZZA: «Я почти оказался в CELTIC FROST»

16 окт 2025 : 		 TOM GABRIEL FISCHER выбрал худший альбом CELTIC FROST

13 авг 2024 : 		 TOM GABRIEL FISCHER обсуждал с бывшим из CELTIC FROST концерты

21 окт 2023 : 		 Трибьют CELTIC FROST выйдет зимой

19 авг 2023 : 		 Лидер HELLHAMMER/CELTIC FROST: «Без кассет меня бы не было!»

23 дек 2022 : 		 Винилы с USB CELTIC FROST выйдут зимой

1 окт 2022 : 		 Вскрытие CELTIC FROST

9 сен 2022 : 		 Бокс-сет CELTIC FROST выйдет осенью

13 дек 2021 : 		 TOM GABRIEL FISCHER готов возродить CELTIC FROST

11 окт 2021 : 		 Лидер CELTIC FROST получил награду

9 июл 2021 : 		 Музыканты 1349, NUCLEAR, HELLMAN исполняют трек CELTIC FROST

30 ноя 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST: «"Cold Lake" — просто позор»

21 окт 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST написал вступительное слово

28 май 2020 : 		 Лидер CELTIC FROST готовит новый проект

17 авг 2019 : 		 Лидер CELTIC FROST критикует METALLICA за исполнение его трека

7 ноя 2018 : 		 TOM G. WARRIOR исполнит трилогию CELTIC FROST/TRIPTYKON

27 окт 2017 : 		 Вокалист CELTIC FROST почтил память коллеги

22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме
3 мар 2026

MILLE PETROZZA: «Я почти оказался в CELTIC FROST»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил о том, как в 1986 году чуть не стал членом CELTIC FROST:

«Я был потрясён, потому что очень уважал их и считал одной из лучших групп в мире. И до сих пор считаю, что они были одними из новаторов.

У меня была своя группа, но я всё равно хотел узнать, как они работают, потому что они замечательные люди, и мы до сих пор дружим. Я просто хотел это увидеть. Честно говоря, я хотел поиграть с Reed St. Mark — и, конечно, с Martin'ом и Tom'ом, но Reed St. Mark для меня был лучшим барабанщиком в мире. Не то чтобы я уже знал, что не присоединюсь к ним, но я определённо хотел попробовать, посмотреть и понять, что к чему. И я решил не становиться помощником Tom Warriorа, а создать свою собственную группу».

Mille рассказал о репетициях с CELTIC FROST:

«Я находился там неделю. Жаль, что не сохранились записи с тех сессий, потому что я считал их просто потрясающими, невероятно профессиональными. А Reed St. Mark был потрясающим барабанщиком. Они играли в старом бункере времён Второй мировой войны в Цюрихе. И они были потрясающими людьми — очень умными, очень авангардными. А я был маленьким 18- или 19-летним металлистом. Но когда я вернулся в Германию, я понял, что не буду с ними играть. Я решил заняться своей группой».

По его словам, тот факт, что CELTIC FROST находились в другой стране, повлиял на его решение отказаться от предложения.

«Швейцария — классное место, но я был слишком молод для этого. Я был слишком молод, чтобы переехать в Швейцарию. Они, вероятно, хотели, чтобы я переехал. И это было как-то странно — я был ещё подростком. Я думал: "Это слишком". А потом у меня появилась своя группа. Если бы у меня не было своей группы, я бы определённо присоединился к ним».




просмотров: 310

