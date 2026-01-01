Arts
Новости
4 мар 2026 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

6 фев 2026 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

19 дек 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

23 ноя 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

25 сен 2025 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 июл 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

1 июн 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

22 апр 2022 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления LONG DISTANCE CALLING

2 янв 2019 : 		 Концертное видео LONG DISTANCE CALLING

15 янв 2018 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

25 ноя 2017 : 		 LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале

3 ноя 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

13 апр 2016 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

26 янв 2016 : 		 LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста

7 мар 2013 : 		 Новое видео LONG DISTANCE CALLING

11 янв 2013 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

20 окт 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста

29 июн 2012 : 		 LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями

26 фев 2011 : 		 Новая песня LONG DISTANCE CALLING

19 янв 2011 : 		 Вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX на альбоме LONG DISTANCE CALLING

3 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING

4 сен 2010 : 		 LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом
|||| 4 мар 2026

Новое видео LONG DISTANCE CALLING



The Spiral, новое видео LONG DISTANCE CALLING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'THE PHANTOM VOID', релиз которого намечен на десятое апреля.




просмотров: 105

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
