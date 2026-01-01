×
Дата :
с
по
Long Distance Calling
Германия
Post Rock
http://www.longdistancecalling.de
Myspace:
http://www.myspace.com/longdistancecalling
Facebook:
https://www.facebook.com/longdistancecalling/
4 мар 2026
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
6 фев 2026
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
19 дек 2025
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
23 ноя 2025
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
25 сен 2025
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
15 июл 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
1 июн 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
22 апр 2022
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
3 авг 2020
:
Видео полного выступления LONG DISTANCE CALLING
2 янв 2019
:
Концертное видео LONG DISTANCE CALLING
15 янв 2018
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
25 ноя 2017
:
LONG DISTANCE CALLING выпустят новый альбом в феврале
3 ноя 2016
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
13 апр 2016
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
26 янв 2016
:
LONG DISTANCE CALLING нашли вокалиста
7 мар 2013
:
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
11 янв 2013
:
Новая песня LONG DISTANCE CALLING
20 окт 2012
:
LONG DISTANCE CALLING представили нового вокалиста
29 июн 2012
:
LONG DISTANCE CALLING работают над новыми песнями
26 фев 2011
:
Новая песня LONG DISTANCE CALLING
19 янв 2011
:
Вокалист ARMORED SAINT/ex-ANTHRAX на альбоме LONG DISTANCE CALLING
3 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового релиза LONG DISTANCE CALLING
4 сен 2010
:
LONG DISTANCE CALLING записывают новый альбом
4 мар 2026
Новое видео LONG DISTANCE CALLING
The Spiral, новое видео LONG DISTANCE CALLING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'THE PHANTOM VOID', релиз которого намечен на десятое апреля.
просмотров: 105
