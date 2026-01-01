сегодня



Когда ZAKK WYLDE взял в руки свой инструмент?



ZAKK WYLDE в программе TalkShopLive ответил на вопрос о том, благодаря какой песне взял в руки гитару:



«Я помню, как одна группа играла в нашей средней школе. Думаю, это было до старших классов, может, в восьмом классе, но я помню, как играла эта кавер-группа, и я помню, как парень исполнял "Smoke On The Water" DEEP PURPLE, это было мощно, и слышать это вживую было просто потрясающе. Но услышать что-то, а потом увидеть это вживую — это как увидеть, как кто-то показывает фокус прямо перед тобой, и это вдохновляет тебя стать фокусником, мастером ловких рук или иллюзионистом. Из серии: "Это самое интересное из всего, что я когда-либо видел".



Забавно, что я помню, как Том Петти сказал: "Музыка для меня — самая настоящая магия", и это в какой-то мере правда. Если подумать, то всех нас может тронуть музыка, а некоторые песни просто переносят нас в то время, когда нам было 13 лет, и мы точно помним, где мы находились. Так было с Оззом — он сказал, что точно помнит, что произошло, когда он услышал первую песню THE BEATLES. И я помню, как Озз говорил о THE BEATLES. Он сказал: "Zakk, как будто до этого всё было чёрно-белым. А когда они появились, мир стал цветным". Их появление оказало огромное влияние — они вдохновили людей и повлияли на других, чтобы те стали музыкантами.



Музыка потрясающая. Но было круто видеть, как этот парень играл "Smoke On The Water" в тот вечер... А потом я стал брать уроки игры на гитаре у Лероя Райта, и было невероятно круто видеть, как он играет. И каждую неделю, когда у меня был урок с ним, это был самый крутой час в моей жизни. Я просто сидел и смотрел на его руки и на то, как он раскладывает всё по полочкам, показывая мне, как вытаскивать кролика из шляпы или как делать карточные фокусы. Из серии: "Нет, ты делаешь это неправильно. Вот как нужно делать. Вот так это делается". Так я научился играть рифф из песни "Back In Black" группы AC/DC. А потом можно было играть вместе с записью. И это действительно как магия, потому что ты играешь вместе со своими любимыми группами. Это просто потрясающе».







