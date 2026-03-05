Arts
Новости
Raunchy

5 мар 2026 : 		 RAUNCHY готовят альбом

16 фев 2019 : 		 Винил RAUNCHY выйдет весной

22 окт 2014 : 		 Новые песни RAUNCHY

12 окт 2014 : 		 Новая песня RAUNCHY

28 янв 2014 : 		 RAUNCHY начнут запись весной

21 дек 2013 : 		 RAUNCHY на MASSACRE RECORDS

31 май 2013 : 		 У RAUNCHY готово семь новых песен

17 мар 2013 : 		 RAUNCHY сменили вокалиста

9 янв 2013 : 		 Новое видео RAUNCHY

2 сен 2010 : 		 Тизер нового альбома RAUNCHY

12 авг 2010 : 		 Новая песня RAUNCHY

14 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома RAUNCHY

16 июн 2010 : 		 Детали нового альбома RAUNCHY

2 дек 2009 : 		 RAUNCHY начнут работу в студии в феврале

1 май 2009 : 		 RAUNCHY : клип "Warriors" в сети

9 июн 2008 : 		 RAUNCHY выложили в сеть новый альбом со всеми треками

6 май 2008 : 		 Новое видео от RAUNCHY

2 апр 2008 : 		 Обложка нового альбома RAUNCHY

21 фев 2008 : 		 RAUNCHY озаглавили новый альбом

2 май 2007 : 		 RAUNCHY : новый альбом выйдет не раньше 2008 года

21 мар 2007 : 		 RAUNCHY: для нового альбома готовы уже четыре песни

7 янв 2007 : 		 RAUNCHY переиздадут дебютный альбом

18 дек 2005 : 		 RAUNCHY определились с трек-листом и обложкой нового альбома

9 авг 2005 : 		 RAUNCHY: работа над третьим альбомом продолжается
RAUNCHY готовят альбом



RAUNCHY сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Mighty Music, на котором состоится релиз первого за 12 лет студийного материала, за сведение и мастеринг которого отвечал Jacob Hansen из Hansen Studios:

Состав группы:

Jesper Andreas Tilsted - Guitars, Keyboards (1992–present)
Lars Christensen - Guitars (1992–present)
Jesper Kvist - Bass (1992–present)
Morten Toft Hansen - Drums (1992–present)
Jeppe Christensen - Keyboards, Vocals (2001–present)
Mike Semensky - Vocals (2013–present)




5 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
ну раз эти альбом выпускают, то и Mnemic пора раздуплятьсчя
5 мар 2026
P
Papa
Вокалиста бы предыдущего вернули. Последний альбом в корзину улетел
