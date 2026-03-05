×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня SUNN O)))
76
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
42
Новое видео ARCH ENEMY
36
Новая песня SEPULTURA
34
Новое видео ANA
24
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня SUNN O)))
76
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
42
Новое видео ARCH ENEMY
36
Новая песня SEPULTURA
34
Новое видео ANA
24
все новости группы
Raunchy
Дания
Modern Metal
http://www.raunchy.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/raunchy
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/RAUNCHYofficial/178505178340
5 мар 2026
:
RAUNCHY готовят альбом
16 фев 2019
:
Винил RAUNCHY выйдет весной
22 окт 2014
:
Новые песни RAUNCHY
12 окт 2014
:
Новая песня RAUNCHY
28 янв 2014
:
RAUNCHY начнут запись весной
21 дек 2013
:
RAUNCHY на MASSACRE RECORDS
31 май 2013
:
У RAUNCHY готово семь новых песен
17 мар 2013
:
RAUNCHY сменили вокалиста
9 янв 2013
:
Новое видео RAUNCHY
2 сен 2010
:
Тизер нового альбома RAUNCHY
12 авг 2010
:
Новая песня RAUNCHY
14 июл 2010
:
Обложка нового альбома RAUNCHY
16 июн 2010
:
Детали нового альбома RAUNCHY
2 дек 2009
:
RAUNCHY начнут работу в студии в феврале
1 май 2009
:
RAUNCHY : клип "Warriors" в сети
9 июн 2008
:
RAUNCHY выложили в сеть новый альбом со всеми треками
6 май 2008
:
Новое видео от RAUNCHY
2 апр 2008
:
Обложка нового альбома RAUNCHY
21 фев 2008
:
RAUNCHY озаглавили новый альбом
2 май 2007
:
RAUNCHY : новый альбом выйдет не раньше 2008 года
21 мар 2007
:
RAUNCHY: для нового альбома готовы уже четыре песни
7 янв 2007
:
RAUNCHY переиздадут дебютный альбом
18 дек 2005
:
RAUNCHY определились с трек-листом и обложкой нового альбома
9 авг 2005
:
RAUNCHY: работа над третьим альбомом продолжается
сегодня
RAUNCHY готовят альбом
RAUNCHY сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Mighty Music, на котором состоится релиз первого за 12 лет студийного материала, за сведение и мастеринг которого отвечал Jacob Hansen из Hansen Studios:
Состав группы:
Jesper Andreas Tilsted - Guitars, Keyboards (1992–present)
Lars Christensen - Guitars (1992–present)
Jesper Kvist - Bass (1992–present)
Morten Toft Hansen - Drums (1992–present)
Jeppe Christensen - Keyboards, Vocals (2001–present)
Mike Semensky - Vocals (2013–present)
+1
-0
(
2
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
5 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
ну раз эти альбом выпускают, то и Mnemic пора раздуплятьсчя
5 мар 2026
P
Papa
Вокалиста бы предыдущего вернули. Последний альбом в корзину улетел
просмотров: 284
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).