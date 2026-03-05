сегодня



RAUNCHY готовят альбом



RAUNCHY сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Mighty Music, на котором состоится релиз первого за 12 лет студийного материала, за сведение и мастеринг которого отвечал Jacob Hansen из Hansen Studios:



Состав группы:



Jesper Andreas Tilsted - Guitars, Keyboards (1992–present)

Lars Christensen - Guitars (1992–present)

Jesper Kvist - Bass (1992–present)

Morten Toft Hansen - Drums (1992–present)

Jeppe Christensen - Keyboards, Vocals (2001–present)

Mike Semensky - Vocals (2013–present)







