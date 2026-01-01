Гитарист ONSLAUGHT: «Я хотел бы записать новую музыку с Sy Keeler»



Гитарист ONSLAUGHT NIGE ROCKETT в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы планы на запись нового материала с вернувшимся Sy Keeler'ом:



«О да, работа над новым альбомом идёт полным ходом. У меня уже есть название альбома, есть названия всех треков, и у меня накопилась целая куча риффов.



Сейчас всё немного размазано по времени, потому что наш альбом Origins Of Aggression вышел совсем недавно, и впереди у нас много гастролей. Так что сейчас мы в основном заняты концертами, плюс возвращением Sy в группу и адаптацией нашего нового гитариста — Nick Sampson.



Поэтому прямо сейчас мы не сидим плотно над текстами, но каждый раз, когда я оказываюсь в своей студии, я всё равно ковыряюсь в материале — перебираю риффы, складываю маленькие идеи. Пока что это просто заготовки, ещё нет полностью законченных песен. Но мы уже в процессе работы над новым альбомом. Nick постоянно присылает мне новые риффы, так что материал постепенно собирается.



Сначала нам нужно поехать в тур по Америке. После этого у нас ещё несколько концертов, а вот летом мы уже серьёзно сосредоточимся на записи. Это сейчас действительно важно для нас. Очевидно, что с возвращением Sy в ONSLAUGHT мы хотим сфокусироваться и выпустить совершенно новый студийный материал».



Rockett также рассказал о возможности перезаписи материала с альбома In Search of Sanity 1989 года — пластинки, которая изначально писалась для Sy Keeler, но в итоге вышла с вокалом фронтмена GRIM REAPER Steve Grimmett.



«Мы уже записывали “Shellshock” с Sy как бонус-трек — по-моему, это было на альбоме VI. И ещё мы перезаписали заглавный трек “In Search Of Sanity” с Dave Garnett, который тогда был вокалистом ONSLAUGHT. И, на мой взгляд, получилось отлично. Но план полностью перезаписать альбом всё ещё в силе. Я уже обсуждал это с лейблом, и они хотят, чтобы мы сделали полноценную новую версию “In Search Of Sanity” с Sy.



Теперь, когда Sy вернулся в группу, этот план снова на столе. Он сам давно хотел это сделать — полностью перезаписать “Sanity”. Так что да, это на сто процентов произойдёт. Лейбл полностью за. Sy тоже этого хочет. Так что, да — мы обязательно это сделаем.



Мне нравится этот альбом — точнее, мне нравятся сами песни. Но, по понятным причинам, это не один из моих любимых альбомов ONSLAUGHT. Поэтому я очень хочу сделать новую версию. И для Sy это тоже важно — ведь это единственный альбом из классического каталога ONSLAUGHT, на котором он не пел. А ведь весь материал изначально писался именно под него, когда мы работали над “In Search Of Sanity”. Так что для него это своего рода незаконченная история. И теперь он наконец хочет исполнить эту роль так, как это должно было быть изначально».







