*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 50
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 26
[= ||| все новости группы



*

Onslaught

*



16 мар 2026 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я хотел бы записать новую музыку с Sy Keeler»

17 ноя 2025 : 		 SY KEELER вернулся в ONSLAUGHT на постоянку

17 авг 2025 : 		 SY KEELER возвращается в ONSLAUGHT

8 июн 2025 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

23 май 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я чист!»

27 апр 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT: «Я почти девять месяцев не мог играть»

24 апр 2025 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

28 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT представили свою версию хита MOTÖRHEAD

17 мар 2025 : 		 ONSLAUGHT готовят двойник

23 янв 2025 : 		 Гитарист ONSLAUGHT возвращается на сцену

8 окт 2023 : 		 ONSLAUGHT готовят особую программу

19 июн 2023 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

11 ноя 2022 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

20 май 2022 : 		 ONSLAUGHT введут в ЗСМ

15 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ONSLAUGHT

12 окт 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

18 авг 2020 : 		 ONSLAUGHT попали в чарты

29 июл 2020 : 		 Обучающее видео от ONSLAUGHT

18 июл 2020 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от ONSLAUGHT

14 май 2020 : 		 Новый альбом ONSLAUGHT выйдет летом

5 май 2020 : 		 ONSLAUGHT нашли вокалиста

1 май 2020 : 		 Из ONSLAUGHT ушел вокалист

10 мар 2019 : 		 Новое видео ONSLAUGHT

21 ноя 2018 : 		 ONSLAUGHT приступили к записи

14 авг 2018 : 		 ONSLAUGHT исполнили новую песню
Гитарист ONSLAUGHT: «Я хотел бы записать новую музыку с Sy Keeler»



Гитарист ONSLAUGHT NIGE ROCKETT в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы планы на запись нового материала с вернувшимся Sy Keeler'ом:

«О да, работа над новым альбомом идёт полным ходом. У меня уже есть название альбома, есть названия всех треков, и у меня накопилась целая куча риффов.

Сейчас всё немного размазано по времени, потому что наш альбом Origins Of Aggression вышел совсем недавно, и впереди у нас много гастролей. Так что сейчас мы в основном заняты концертами, плюс возвращением Sy в группу и адаптацией нашего нового гитариста — Nick Sampson.

Поэтому прямо сейчас мы не сидим плотно над текстами, но каждый раз, когда я оказываюсь в своей студии, я всё равно ковыряюсь в материале — перебираю риффы, складываю маленькие идеи. Пока что это просто заготовки, ещё нет полностью законченных песен. Но мы уже в процессе работы над новым альбомом. Nick постоянно присылает мне новые риффы, так что материал постепенно собирается.

Сначала нам нужно поехать в тур по Америке. После этого у нас ещё несколько концертов, а вот летом мы уже серьёзно сосредоточимся на записи. Это сейчас действительно важно для нас. Очевидно, что с возвращением Sy в ONSLAUGHT мы хотим сфокусироваться и выпустить совершенно новый студийный материал».

Rockett также рассказал о возможности перезаписи материала с альбома In Search of Sanity 1989 года — пластинки, которая изначально писалась для Sy Keeler, но в итоге вышла с вокалом фронтмена GRIM REAPER Steve Grimmett.

«Мы уже записывали “Shellshock” с Sy как бонус-трек — по-моему, это было на альбоме VI. И ещё мы перезаписали заглавный трек “In Search Of Sanity” с Dave Garnett, который тогда был вокалистом ONSLAUGHT. И, на мой взгляд, получилось отлично. Но план полностью перезаписать альбом всё ещё в силе. Я уже обсуждал это с лейблом, и они хотят, чтобы мы сделали полноценную новую версию “In Search Of Sanity” с Sy.

Теперь, когда Sy вернулся в группу, этот план снова на столе. Он сам давно хотел это сделать — полностью перезаписать “Sanity”. Так что да, это на сто процентов произойдёт. Лейбл полностью за. Sy тоже этого хочет. Так что, да — мы обязательно это сделаем.

Мне нравится этот альбом — точнее, мне нравятся сами песни. Но, по понятным причинам, это не один из моих любимых альбомов ONSLAUGHT. Поэтому я очень хочу сделать новую версию. И для Sy это тоже важно — ведь это единственный альбом из классического каталога ONSLAUGHT, на котором он не пел. А ведь весь материал изначально писался именно под него, когда мы работали над “In Search Of Sanity”. Так что для него это своего рода незаконченная история. И теперь он наконец хочет исполнить эту роль так, как это должно было быть изначально».




