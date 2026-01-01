|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
MARILYN MANSON, SULLY ERNA, NUNO BETTENCOURT и DEXTER HOLLAND на новом альбоме BILLY MORRISON
BILLY MORRISON готовит новую пластинку, в которую войдет двенадцать композиций, в записи которых приняли участие такие гости как Dexter Holland, Marilyn Manson, Chuck D, B Real, Duff McKagan, Steve Stevens, DMC, Sully Erna, Nuno Bettencourt и другие. Первый сингл планируется на 27 марта
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет