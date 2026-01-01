Arts
Новости
The Troops of Doom

Гитарист SODOM в THE TROOPS OF DOOM



THE TROOPS OF DOOM сообщили о том, что Marcelo Vasco больше не является участником коллектива и в европейском туре его заменит Frank "Blackfire" Gosdzik, известный по работе с SODOM (1986-1989/ 2018-2026) и KREATOR (1989'-1996).




просмотров: 107

