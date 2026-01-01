×
Новая песня SUNN O)))
77
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
42
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
34
Новая песня SEPULTURA
34
Новое видео ANA
24
The Troops of Doom
Бразилия
Thrash Metal
http://www.thetroopsofdoom.com
Facebook:
https://www.facebook.com/thetroopsofdoom
6 мар 2026
:
Гитарист SODOM в THE TROOPS OF DOOM
5 окт 2024
:
Видео с выступления THE TROOPS OF DOOM
28 июл 2024
:
Видео с текстом от THE TROOPS OF DOOM
27 май 2024
:
Семплы новых песен THE TROOPS OF DOOM
17 май 2024
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
12 апр 2024
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
18 мар 2024
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE TROOPS OF DOOM
23 ноя 2023
:
THE TROOPS OF DOOM думают о втором
3 ноя 2023
:
Кавер-версия CELTIC FROST от THE TROOPS OF DOOM
15 апр 2023
:
Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной
10 май 2022
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
11 апр 2022
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
4 мар 2022
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
16 фев 2022
:
Новый альбом THE TROOPS OF DOOM выйдет весной
24 сен 2021
:
ЕР THE TROOPS OF DOOM доступен для прослушивания
16 июл 2021
:
Новый ЕР THE TROOPS OF DOOM выйдет осенью
31 мар 2021
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
25 дек 2020
:
Кавер-версия SEPULTURA от THE TROOPS OF DOOM
13 окт 2020
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
12 окт 2020
:
Новый ЕР THE TROOPS OF DOOM доступен для прослушивания
18 сен 2020
:
Новое видео THE TROOPS OF DOOM
6 авг 2020
:
THE TROOPS OF DOOM выпустят новый ЕР осенью
26 июн 2020
:
Бывший гитарист SEPULTURA в THE TROOPS OF DOOM
сегодня
Гитарист SODOM в THE TROOPS OF DOOM
THE TROOPS OF DOOM сообщили о том, что Marcelo Vasco больше не является участником коллектива и в европейском туре его заменит Frank "Blackfire" Gosdzik, известный по работе с SODOM (1986-1989/ 2018-2026) и KREATOR (1989'-1996).
просмотров: 107
