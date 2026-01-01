сегодня



SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»



SEBASTIAN BACH в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о том, как оказался в TWISTED SISTER:



«У меня сейчас слёзы на глазах. Я SMF Number Two. Меня так назвал Dee Snider. И я должен сказать, что только что разговаривал по телефону с Dee Snider. Мы разговаривали около 45 минут, и у нас обоих наворачивались слёзы на глаза.

Я недавно выпустил сольный альбом под названием "Child Within The Man", и одна из моих любимых групп всех времён — TWISTED SISTER. И музыка TWISTED SISTER заставляет меня чувствовать себя ребёнком внутри взрослого человека. Об этом я и говорил в своём новом альбоме — о том, как рок-н-ролл живёт своей жизнью. Вы разговариваете с парнем, который ходил в школу и нарисовал логотип TWISTED SISTER на спине своей куртки жидкой краской, думая, что это круто [смеётся] — белым корректором. [Смеётся]. Так что я настоящий фанат этой музыки, и это главная причина, по которой я этим занимаюсь. А также чтобы отдать должное наследию этих песен. Я смотрю на это так же, как когда Paul пел в QUEEN, или когда Axl пришёл на смену Brian'y в AC/DC. Я фанат TWISTED SISTER и всегда им был, и я люблю эту музыку. Я её обожаю. Я люблю "Tear it Loose". Я люблю "Destroyer". Я люблю "The Price". Это почти то же самое, что и "18 And Life" и "I Remember You". Я заперся в комнате и репетировал "The Price". И благодаря этим песням я научился исполнять рок».



По поводу того, как началось нынешнее сотрудничество TWISTED SISTER с Sebastian'ом, гитарист-основатель и менеджер группы, Jay Jay French сказал ведущему:



«Для тех, кто не знает, ты застал переломный момент в нашей истории, потому что ты уже однажды вернул нас из мёpтвых в 2001 году, когда мы сыграли на шоу New York Steel. Группа не играла с 1988 года, и, как ты знаешь, кризис в Нью-Йорке после 11 сентября заставил тебя позвонить и сказать: "Ребята, было бы здорово, если бы вы выступили хедлайнерами на этом благотворительном концерте". И, конечно, после этого благотворительного концерта разнеслась весть о том, что группа снова собралась, что привело к 17-летней карьере хедлайнеров фестивалей и вернуло группу к жизни и уровню мировой известности, которого мы никогда раньше не достигали. Хотя многие считают, что "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" были вершиной нашей карьеры, это даже близко не сравнится с тем, что произошло после нашего возвращения, после 2003 года, особенно на европейском рынке. Мы побывали в 40 странах по всему миру, и приём был потрясающим. И этого бы не произошло без Eddie Trunk. Eddie, ты застал переломный момент. Это очень важно для меня. Поэтому я хочу исторически зафиксировать этот факт.



Ещё одна удивительная вещь заключается в том, что мы знаем Sebastian'a уже много лет. Если вернуться назад, SKID ROW были группой с лейбла Atlantic Records, как и мы, и в 2001 году, когда Джейсон Флом был удостоен чести в Нью-Йорке, мы вместе с Sebastian'ом устроили для Джейсона неожиданный разовый концерт в Tavern On The Green. Кто бы мог подумать, что TWISTED снова соберутся вместе на кухне ресторана Tavern On The Green в Центральном парке. И Seb вышел и сделал это. А вскоре после этого вышел трибьют-альбом TWISTED SISTER, в котором, как вы помните, принимали участие многие артисты. Для него сыграли MOTÖRHEAD.



Дело в том, что Sebastian записал "You Can't Stop Rock N' Roll". Так что, если вы хотите услышать, насколько великолепен Себастьян, просто введите в поисковике "You Can't Stop Rock N' Roll" и "Себастьян Бах". И это TWISTED SISTER, аккомпанирующие Sebastian'y Bach'y 20 лет назад, что на самом деле потрясающе, если подумать о том, что 20 лет назад ты был нашим вокалистом на один день, мой друг. Потом, конечно, мы сыграли вместе ещё кучу других вещей. Мы были вместе, мы были связаны во многих отношениях. Мы хорошие друзья, и он наш большой поклонник.



Eddie, ты был прав, потому что мы провели секретную репетицию, чтобы посмотреть, всё ли будет в порядке, сработает ли это. И знаешь что? Sebastian пришёл и просто... Я был скептичен. Я сказал себе, и мы с Eddie Ojeda поговорили об этом, и я привёл Eddie Ojeda сюда, потому что мы с ним знакомы ещё со школьных времен. И мы сделали TWISTED SISTER тем, чем она является сегодня. Мы играли вместе, и говорили друг другу: "Думаешь, мы сможем это сделать? Кто сможет это сделать?" Eddie Trunk, ты был абсолютно прав. Sebastian пришёл и просто всех поразил. И снова, хочу сказать всем скептикам, которые хотят знать, как поёт Sebastian с TWISTED, зайдите в Интернет прямо сейчас. Зайдите на Spotify прямо сейчас. Введите "You Can't Stop Rock N' Roll" и "Sebastian Bach", и вы услышите TWISTED SISTER, аккомпанирующих Bach'y».



Что касается того, сколько концертов TWISTED SISTER отыграют с Seb'ом на вокале, JJ сказал:



«Выступления, которые мы изначально запланировали в Европе на это лето, отменены. Их не будет. Баз присоединится к нам в сентябре, и мы отыграем шесть концертов, которые будут указаны на сайте. Мы дадим концерты, но фанатам Sebastian'a Bach'a важно знать, что все сольные концерты, которые Sebastian запланировал, остаются в силе. Я хочу, чтобы все поняли, что он будет выступать с нами на наших концертах, а между ними будет давать сольные концерты. Так что ни один из этих концертов не отменяется. Мы просто собираемся выполнить обязательства, которые мы взяли на себя, когда начинали это дело в конце лета. Так что все летние концерты, о которых упоминалось на сайте TWISTED, отменены. Но я верю, что концерт на Аляске, который остался в расписании, состоится. И мы дадим около пяти или шести концертов с этого момента, а он будет выступать с сольными концертами. Я думаю, мы дадим пять концертов в США и один в Канаде. Пока такой план на данный момент. А потом, конечно, мы поговорим и посмотрим, что будет дальше. Но Bach присоединится к нам, чтобы дать эти концерты, и мы действительно очень счастливы, клянусь».



Когда его спросили о подробностях его разговора со Snider'ом, Bach ответил:



«Я сказал: "Я позвоню тебе через 10 минут". Он ответил: "Хорошо". Я позвонил ему, и он сказал: "Ты SMF Number Two". Потому что он всегда так меня называл. Я самый отбитый фанат TWISTED SISTER. И он всегда называл меня "Номер два". Конечно, он номер один. И я говорю: "Пожалуй, я действительно Номер два". А потом я спросил его, что ему сказал врач. А он ответил: "Ничего страшного. Я тебе расскажу". Он сказал, что у него артрит, что его колени выходят из строя, и у него трётся кость о кость. И доктор сказал, что ему не следует прыгать. А он ответил: "Это никуда не годится", потому что он хочет выступать в полном объёме, двигаясь, а доктор сказал: "Тебе нельзя этого делать". Dee сказал мне: "Даю тебе своё полное благословение. Я люблю тебя". Я сказал ему, что люблю его, и у нас на глазах появились слёзы. Он рассказал мне, что его семья плакала, когда он сказал, что не сможет поехать в турне. Я спросил его: "Хочешь выйти и выступить с нами?" Он ответил: "Да". Может быть, он будет на некоторых из этих концертов на сцене с нами. Как знать? Я не знаю, произойдет ли это. Но стареть тяжело — всем тяжело стареть, а я намного моложе. [Смеётся]».



Sebastian заявил, что для него было важно получить одобрение Dee, прежде чем приступать к делу:



«Это знак уважения». Я уважаю Dee Snider, я уважаю Jay Jay French, я уважаю Eddie Ojeda, я уважаю Эй Джей Перо, Mark Mendoza, всю команду. И я всегда был серьёзным фанатом. Мне нравятся не только хиты TWISTED SISTER. Мне нравится "Like A Knife In The Back". Мне нравится тяжёлый TWISTED SISTER. И я люблю "I Wanna Rock". Я люблю "The Price". "The Price" — одна из моих любимых песен TWISTED SISTER. Я люблю "We're Not Gonna Take It". Но альбом "You Can't Stop Rock N' Roll", я бы сказал, мой самый любимый».







