SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»

все новости группы
|
США
31 янв 2023 :
|
Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений
28 янв 2023 :
|
TWISTED SISTER сыграли три песни
23 янв 2023 :
|
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»
14 янв 2023 :
|
MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER
9 дек 2022 :
|
TWISTED SISTER введут в ЗСМ
4 дек 2022 :
|
Косметика от TWISTED SISTER
5 апр 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»
31 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера
30 янв 2022 :
|
EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»
17 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»
8 янв 2022 :
|
Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой
1 янв 2022 :
|
Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson
28 окт 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»
26 окт 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке
24 сен 2021 :
|
JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER
27 июл 2021 :
|
Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет
22 июл 2021 :
|
VOTOV исполняют TWISTED SISTER
19 июл 2021 :
|
DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER
16 июл 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет
28 июн 2021 :
|
DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER
16 июн 2021 :
|
DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER
14 июн 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены
6 май 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
4 май 2021 :
|
DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»
4 май 2021 :
|
Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER
4 май 2021 :
|
Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»
16 апр 2021 :
|
DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова
25 мар 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»
22 мар 2021 :
|
Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
27 янв 2021 :
|
TWISTED SISTER были одними из лучших
23 янв 2021 :
|
Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
29 дек 2020 :
|
TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
24 дек 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
1 окт 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
10 авг 2020 :
|
DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»
28 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
19 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
18 июл 2020 :
|
DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER
13 июл 2020 :
|
Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN
3 июл 2020 :
|
Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
3 июл 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»
13 июн 2020 :
|
EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»
19 апр 2020 :
|
Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба
12 мар 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
9 дек 2019 :
|
Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
23 окт 2019 :
|
Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER
4 май 2018 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
9 июн 2017 :
|
TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL
2 мар 2017 :
|
Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
20 янв 2017 :
|
Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню
14 ноя 2016 :
|
Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
5 ноя 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
7 окт 2016 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
4 окт 2016 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
5 сен 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
20 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER
25 июл 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
23 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
20 июл 2016 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
13 июл 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
25 июн 2016 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
15 июн 2016 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
28 май 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
22 май 2016 :
|
Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
19 май 2016 :
|
Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
28 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
28 апр 2016 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
6 апр 2016 :
|
Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
27 мар 2016 :
|
DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
27 янв 2016 :
|
DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
8 дек 2015 :
|
Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
12 ноя 2015 :
|
Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
16 июн 2015 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
1 июн 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
13 апр 2015 :
|
MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
8 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER нашли барабанщика
7 апр 2015 :
|
Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
7 апр 2015 :
|
TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
2 апр 2015 :
|
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
29 мар 2015 :
|
TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
27 мар 2015 :
|
Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
24 мар 2015 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
23 мар 2015 :
|
Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
20 мар 2015 :
|
Умер барабанщик TWISTED SISTER
14 ноя 2014 :
|
Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
12 сен 2014 :
|
Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
10 сен 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
13 авг 2014 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
9 авг 2014 :
|
Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
26 июл 2014 :
|
TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
20 май 2014 :
|
TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
21 фев 2014 :
|
Бокс-сет TWISTED SISTER
7 фев 2014 :
|
Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
7 фев 2014 :
|
TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
3 фев 2014 :
|
Редкие концертные записи TWISTED SISTER
18 янв 2014 :
|
Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
13 ноя 2013 :
|
TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
26 апр 2013 :
|
Соус от гитариста TWISTED SISTER
15 мар 2013 :
|
Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
14 фев 2013 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
15 янв 2013 :
|
Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
30 дек 2012 :
|
BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
20 ноя 2012 :
|
TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
1 окт 2012 :
|
Новый концертный релиз TWISTED SISTER
16 сен 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
29 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
23 авг 2012 :
|
Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
10 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
23 апр 2012 :
|
Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
11 апр 2012 :
|
Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
6 мар 2012 :
|
TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
13 дек 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
14 окт 2011 :
|
DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
28 авг 2011 :
|
Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
28 авг 2011 :
|
Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
17 авг 2011 :
|
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
15 авг 2011 :
|
Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
13 авг 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
27 июл 2011 :
|
TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
30 июн 2011 :
|
Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
17 июн 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
25 май 2011 :
|
Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
30 апр 2011 :
|
Видео с выступления TWISTED SISTER
28 апр 2011 :
|
TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
28 мар 2011 :
|
TWISTED SISTER в России?
2 янв 2011 :
|
Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
14 дек 2010 :
|
Переиздания TWISTED SISTER
14 окт 2010 :
|
TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
8 окт 2010 :
|
Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
29 июн 2010 :
|
TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
17 май 2010 :
|
TWISTED SISTER о смерти DIO
7 дек 2009 :
|
Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
3 июл 2009 :
|
Новое видео TWISTED SISTER
24 июн 2009 :
|
Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
18 июн 2009 :
|
Новая песня TWISTED SISTER в сети
25 июл 2008 :
|
TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
5 июл 2007 :
|
Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
18 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
10 сен 2006 :
|
TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
2 июн 2006 :
|
TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
17 фев 2006 :
|
Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
6 сен 2005 :
|
Определена дата выхода сольного альбома гитариста TWISTED SISTER
сегодня
SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»
SEBASTIAN BACH в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" поговорил о том, как оказался в TWISTED SISTER:
«У меня сейчас слёзы на глазах. Я SMF Number Two. Меня так назвал Dee Snider. И я должен сказать, что только что разговаривал по телефону с Dee Snider. Мы разговаривали около 45 минут, и у нас обоих наворачивались слёзы на глаза.
Я недавно выпустил сольный альбом под названием "Child Within The Man", и одна из моих любимых групп всех времён — TWISTED SISTER. И музыка TWISTED SISTER заставляет меня чувствовать себя ребёнком внутри взрослого человека. Об этом я и говорил в своём новом альбоме — о том, как рок-н-ролл живёт своей жизнью. Вы разговариваете с парнем, который ходил в школу и нарисовал логотип TWISTED SISTER на спине своей куртки жидкой краской, думая, что это круто [смеётся] — белым корректором. [Смеётся]. Так что я настоящий фанат этой музыки, и это главная причина, по которой я этим занимаюсь. А также чтобы отдать должное наследию этих песен. Я смотрю на это так же, как когда Paul пел в QUEEN, или когда Axl пришёл на смену Brian'y в AC/DC. Я фанат TWISTED SISTER и всегда им был, и я люблю эту музыку. Я её обожаю. Я люблю "Tear it Loose". Я люблю "Destroyer". Я люблю "The Price". Это почти то же самое, что и "18 And Life" и "I Remember You". Я заперся в комнате и репетировал "The Price". И благодаря этим песням я научился исполнять рок».
По поводу того, как началось нынешнее сотрудничество TWISTED SISTER с Sebastian'ом, гитарист-основатель и менеджер группы, Jay Jay French сказал ведущему:
«Для тех, кто не знает, ты застал переломный момент в нашей истории, потому что ты уже однажды вернул нас из мёpтвых в 2001 году, когда мы сыграли на шоу New York Steel. Группа не играла с 1988 года, и, как ты знаешь, кризис в Нью-Йорке после 11 сентября заставил тебя позвонить и сказать: "Ребята, было бы здорово, если бы вы выступили хедлайнерами на этом благотворительном концерте". И, конечно, после этого благотворительного концерта разнеслась весть о том, что группа снова собралась, что привело к 17-летней карьере хедлайнеров фестивалей и вернуло группу к жизни и уровню мировой известности, которого мы никогда раньше не достигали. Хотя многие считают, что "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" были вершиной нашей карьеры, это даже близко не сравнится с тем, что произошло после нашего возвращения, после 2003 года, особенно на европейском рынке. Мы побывали в 40 странах по всему миру, и приём был потрясающим. И этого бы не произошло без Eddie Trunk. Eddie, ты застал переломный момент. Это очень важно для меня. Поэтому я хочу исторически зафиксировать этот факт.
Ещё одна удивительная вещь заключается в том, что мы знаем Sebastian'a уже много лет. Если вернуться назад, SKID ROW были группой с лейбла Atlantic Records, как и мы, и в 2001 году, когда Джейсон Флом был удостоен чести в Нью-Йорке, мы вместе с Sebastian'ом устроили для Джейсона неожиданный разовый концерт в Tavern On The Green. Кто бы мог подумать, что TWISTED снова соберутся вместе на кухне ресторана Tavern On The Green в Центральном парке. И Seb вышел и сделал это. А вскоре после этого вышел трибьют-альбом TWISTED SISTER, в котором, как вы помните, принимали участие многие артисты. Для него сыграли MOTÖRHEAD.
Дело в том, что Sebastian записал "You Can't Stop Rock N' Roll". Так что, если вы хотите услышать, насколько великолепен Себастьян, просто введите в поисковике "You Can't Stop Rock N' Roll" и "Себастьян Бах". И это TWISTED SISTER, аккомпанирующие Sebastian'y Bach'y 20 лет назад, что на самом деле потрясающе, если подумать о том, что 20 лет назад ты был нашим вокалистом на один день, мой друг. Потом, конечно, мы сыграли вместе ещё кучу других вещей. Мы были вместе, мы были связаны во многих отношениях. Мы хорошие друзья, и он наш большой поклонник.
Eddie, ты был прав, потому что мы провели секретную репетицию, чтобы посмотреть, всё ли будет в порядке, сработает ли это. И знаешь что? Sebastian пришёл и просто... Я был скептичен. Я сказал себе, и мы с Eddie Ojeda поговорили об этом, и я привёл Eddie Ojeda сюда, потому что мы с ним знакомы ещё со школьных времен. И мы сделали TWISTED SISTER тем, чем она является сегодня. Мы играли вместе, и говорили друг другу: "Думаешь, мы сможем это сделать? Кто сможет это сделать?" Eddie Trunk, ты был абсолютно прав. Sebastian пришёл и просто всех поразил. И снова, хочу сказать всем скептикам, которые хотят знать, как поёт Sebastian с TWISTED, зайдите в Интернет прямо сейчас. Зайдите на Spotify прямо сейчас. Введите "You Can't Stop Rock N' Roll" и "Sebastian Bach", и вы услышите TWISTED SISTER, аккомпанирующих Bach'y».
Что касается того, сколько концертов TWISTED SISTER отыграют с Seb'ом на вокале, JJ сказал:
«Выступления, которые мы изначально запланировали в Европе на это лето, отменены. Их не будет. Баз присоединится к нам в сентябре, и мы отыграем шесть концертов, которые будут указаны на сайте. Мы дадим концерты, но фанатам Sebastian'a Bach'a важно знать, что все сольные концерты, которые Sebastian запланировал, остаются в силе. Я хочу, чтобы все поняли, что он будет выступать с нами на наших концертах, а между ними будет давать сольные концерты. Так что ни один из этих концертов не отменяется. Мы просто собираемся выполнить обязательства, которые мы взяли на себя, когда начинали это дело в конце лета. Так что все летние концерты, о которых упоминалось на сайте TWISTED, отменены. Но я верю, что концерт на Аляске, который остался в расписании, состоится. И мы дадим около пяти или шести концертов с этого момента, а он будет выступать с сольными концертами. Я думаю, мы дадим пять концертов в США и один в Канаде. Пока такой план на данный момент. А потом, конечно, мы поговорим и посмотрим, что будет дальше. Но Bach присоединится к нам, чтобы дать эти концерты, и мы действительно очень счастливы, клянусь».
Когда его спросили о подробностях его разговора со Snider'ом, Bach ответил:
«Я сказал: "Я позвоню тебе через 10 минут". Он ответил: "Хорошо". Я позвонил ему, и он сказал: "Ты SMF Number Two". Потому что он всегда так меня называл. Я самый отбитый фанат TWISTED SISTER. И он всегда называл меня "Номер два". Конечно, он номер один. И я говорю: "Пожалуй, я действительно Номер два". А потом я спросил его, что ему сказал врач. А он ответил: "Ничего страшного. Я тебе расскажу". Он сказал, что у него артрит, что его колени выходят из строя, и у него трётся кость о кость. И доктор сказал, что ему не следует прыгать. А он ответил: "Это никуда не годится", потому что он хочет выступать в полном объёме, двигаясь, а доктор сказал: "Тебе нельзя этого делать". Dee сказал мне: "Даю тебе своё полное благословение. Я люблю тебя". Я сказал ему, что люблю его, и у нас на глазах появились слёзы. Он рассказал мне, что его семья плакала, когда он сказал, что не сможет поехать в турне. Я спросил его: "Хочешь выйти и выступить с нами?" Он ответил: "Да". Может быть, он будет на некоторых из этих концертов на сцене с нами. Как знать? Я не знаю, произойдет ли это. Но стареть тяжело — всем тяжело стареть, а я намного моложе. [Смеётся]».
Sebastian заявил, что для него было важно получить одобрение Dee, прежде чем приступать к делу:
«Это знак уважения». Я уважаю Dee Snider, я уважаю Jay Jay French, я уважаю Eddie Ojeda, я уважаю Эй Джей Перо, Mark Mendoza, всю команду. И я всегда был серьёзным фанатом. Мне нравятся не только хиты TWISTED SISTER. Мне нравится "Like A Knife In The Back". Мне нравится тяжёлый TWISTED SISTER. И я люблю "I Wanna Rock". Я люблю "The Price". "The Price" — одна из моих любимых песен TWISTED SISTER. Я люблю "We're Not Gonna Take It". Но альбом "You Can't Stop Rock N' Roll", я бы сказал, мой самый любимый».
