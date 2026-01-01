4 мар 2026



SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER



Jay Jay French и Eddie Ojeda сообщили, что SEBASTIAN BACH станет вокалистом TWISTED SISTER на некоторых концертах этой осенью.



5 февраля TWISTED SISTER объявили, что отменили свои концерты 2026 года после того, как вокалист Dee Snider отказался в них участвовать, сославшись на проблемы со здоровьем.



Группа сообщила в социальных сетях, что внезапный и неожиданный отказ Dee вынудил группу отменить все концерты с апреля до начала лета.



Dee Snider обсудил перспективу того, что кто-то заменит его в качестве вокалиста TWISTED SISTER, в недавнем выпуске подкаста «Beardo & Weirdo». На вопрос, считает ли он, что TWISTED SISTER смогут продолжать без него, Dee ответил:



«Надеюсь, что да. Я верю, что тот, кто сможет заменить меня».



На вопрос, есть ли у него кто-то на примете, кого он мог бы порекомендовать на эту роль, Dee ответил:



«Вернёмся к тому времени, когда мы были ещё вместе, — это, вроде, 2014 год, и мы дали примерно 20 концертов в год в качестве хедлайнеров фестивалей. И мы поняли, что если кто-то заболеет или у него возникнут проблемы дома и он не сможет выступить, это будет большой потерей, поскольку это один из 20 концертов в году. Поэтому мы решили: "Давайте найдём запасного участника, который будет заменять нас, если мы не сможем выступить". Я пытался найти кого-то, кто бы заменил меня, если мы не сможем выступить, но никто не хотел браться за эту работу. И я позвонил Bach'y и спросил: "Чувак, не хочешь стать запасным?" А он ответил: "Ни за что. Чувак, это неблагодарная работа. Нет, я не буду тебя заменять. Ни за что". Я сказал: "Ты же мой ученик. Ты учился у меня. Ты отличный певец. Ты сможешь. Людям понравится". А он такой: "Нет, ни за что". Так что это либо он, либо Michael Monroe из HANOI ROCKS. Ходят слухи, что группа действительно пытается найти кого-то, и я говорю: "Да благословит их Бог"».



После того, как ведущий отметил, что слышал, что TWISTED SISTER репетировали с одним из певцов, уже упомянутых Dee в его предыдущем ответе, очевидно имея в виду Bach'a, Snider сказал:



«Я знаю, что с ним были репетиции. И он не связывался со мной. Думаю, он знает, что я его поддерживаю. И я никогда не буду завидовать тому, кто продолжает зажигать».





