Новости
4 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER

11 фев 2026 : 		 JAY JAY FRENCH об отмене концертов TWISTED SISTER

7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений
4 мар 2026

SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER



Jay Jay French и Eddie Ojeda сообщили, что SEBASTIAN BACH станет вокалистом TWISTED SISTER на некоторых концертах этой осенью.

5 февраля TWISTED SISTER объявили, что отменили свои концерты 2026 года после того, как вокалист Dee Snider отказался в них участвовать, сославшись на проблемы со здоровьем.

Группа сообщила в социальных сетях, что внезапный и неожиданный отказ Dee вынудил группу отменить все концерты с апреля до начала лета.

Dee Snider обсудил перспективу того, что кто-то заменит его в качестве вокалиста TWISTED SISTER, в недавнем выпуске подкаста «Beardo & Weirdo». На вопрос, считает ли он, что TWISTED SISTER смогут продолжать без него, Dee ответил:

«Надеюсь, что да. Я верю, что тот, кто сможет заменить меня».

На вопрос, есть ли у него кто-то на примете, кого он мог бы порекомендовать на эту роль, Dee ответил:

«Вернёмся к тому времени, когда мы были ещё вместе, — это, вроде, 2014 год, и мы дали примерно 20 концертов в год в качестве хедлайнеров фестивалей. И мы поняли, что если кто-то заболеет или у него возникнут проблемы дома и он не сможет выступить, это будет большой потерей, поскольку это один из 20 концертов в году. Поэтому мы решили: "Давайте найдём запасного участника, который будет заменять нас, если мы не сможем выступить". Я пытался найти кого-то, кто бы заменил меня, если мы не сможем выступить, но никто не хотел браться за эту работу. И я позвонил Bach'y и спросил: "Чувак, не хочешь стать запасным?" А он ответил: "Ни за что. Чувак, это неблагодарная работа. Нет, я не буду тебя заменять. Ни за что". Я сказал: "Ты же мой ученик. Ты учился у меня. Ты отличный певец. Ты сможешь. Людям понравится". А он такой: "Нет, ни за что". Так что это либо он, либо Michael Monroe из HANOI ROCKS. Ходят слухи, что группа действительно пытается найти кого-то, и я говорю: "Да благословит их Бог"».

После того, как ведущий отметил, что слышал, что TWISTED SISTER репетировали с одним из певцов, уже упомянутых Dee в его предыдущем ответе, очевидно имея в виду Bach'a, Snider сказал:

«Я знаю, что с ним были репетиции. И он не связывался со мной. Думаю, он знает, что я его поддерживаю. И я никогда не буду завидовать тому, кто продолжает зажигать».




просмотров: 219

