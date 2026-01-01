Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»



В недавнем интервью у вокалиста LAMB OF GOD спросили, каким бы он хотел остаться в памяти людей:



«Это очень круто — вся эта музыка, которую мы оставим после себя, и то, что люди будут ей наслаждаться. И здорово, что после меня останутся книги, фотографии и прочее. Но в конечном итоге всё это, по сути, не имеет значения — вообще не имеет.



Я недавно разбирал вещи на чердаке у отца, и он дал мне конверт с разными старыми предметами. Там я нашёл открытку от моей мамы, которую она подарила мне на выпускной. И внутри была цитата: «Старайся стать не успешным человеком, а ценным человеком» — Альберт Эйнштейн.



И я считаю, быть хорошим человеком — это и значит быть ценным. Приносить пользу. А всё это — «ты продал столько-то пластинок», «ты должен сделать это», «ты добился успеха» — это всё полная чушь. В мире полно несчастных знаменитостей. Полно несчастных богатых людей. Да и просто несчастных людей — и часто они не самые хорошие.



Я никогда не забуду наш первый настоящий тур с LAMB OF GOD, когда мы играли на разогреве у GWAR. Тогда нас почти никто не знал, но они были из нашего города и взяли нас с собой. И я помню, как Dave Brockie сказал мне: «Будь нормальным чуваком. Потому что те, кого ты встретишь на пути вверх, ты встретишь и на пути вниз».



Если ты ведёшь себя как придурок — люди это запомнят. А быть нормальным гораздо проще. Чтобы быть придурком, нужно слишком много усилий. А я ленивый».







