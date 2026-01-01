22 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»

20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист
В недавнем интервью у вокалиста LAMB OF GOD спросили, каким бы он хотел остаться в памяти людей:

«Это очень круто — вся эта музыка, которую мы оставим после себя, и то, что люди будут ей наслаждаться. И здорово, что после меня останутся книги, фотографии и прочее. Но в конечном итоге всё это, по сути, не имеет значения — вообще не имеет.

Я недавно разбирал вещи на чердаке у отца, и он дал мне конверт с разными старыми предметами. Там я нашёл открытку от моей мамы, которую она подарила мне на выпускной. И внутри была цитата: «Старайся стать не успешным человеком, а ценным человеком» — Альберт Эйнштейн.

И я считаю, быть хорошим человеком — это и значит быть ценным. Приносить пользу. А всё это — «ты продал столько-то пластинок», «ты должен сделать это», «ты добился успеха» — это всё полная чушь. В мире полно несчастных знаменитостей. Полно несчастных богатых людей. Да и просто несчастных людей — и часто они не самые хорошие.

Я никогда не забуду наш первый настоящий тур с LAMB OF GOD, когда мы играли на разогреве у GWAR. Тогда нас почти никто не знал, но они были из нашего города и взяли нас с собой. И я помню, как Dave Brockie сказал мне: «Будь нормальным чуваком. Потому что те, кого ты встретишь на пути вверх, ты встретишь и на пути вниз».

Если ты ведёшь себя как придурок — люди это запомнят. А быть нормальным гораздо проще. Чтобы быть придурком, нужно слишком много усилий. А я ленивый».




