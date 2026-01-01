сегодня



Вокалист THREE DAYS GRACE: «Фишка с двумя вокалами сработала»



Adam Gontier в недавнем интервью коснулся темы возвращения в состав THREE DAYS GRACE:



«Начну с того, что никогда не было такого момента, когда я хотел бы прийти и вернуть себе [позицию единственного вокалиста]. Ни за что.



Мы все были друзьями из маленького городка до того, как создали группу и все такое, так что мы выросли вместе. Поэтому фундамент, который у нас есть, действительно прочный. И помимо всего того, через что мы прошли за последние несколько лет, и когда я ушел, и тому подобного, со мной многое происходило. Но нет, возвращаясь к прошлому, Matt и Brad уже некоторое время обсуждали это, и Barry все об этом рассказал, так что мы решили, что фанатам THREE DAYS GRACE будет приятно послушать нас обоих — меня, исполняющего большую часть старого материала, и Matt'a, исполняющего новое, но получится ли у нас связь и коннект, мы не знали. И вот благодаря фундаменту, тому, что мы вместе росли, я полагаю, все получилось реально легко — все прошло довольно гладко.



Мы собрались в комнате, сели за гитары, и казалось, что мы не пропустили ни одного такта. Это было очень естественно. Это же круто, потому что сейчас мы пишем такие части, которые мы можем использовать, скажем, если они немного тяжелее и требуют чего-то более кричащего, то Matt для этого подходит идеально. Я не силен в таком типе вокала, но он все может. Так что есть некоторые элементы, в которых он как рыба в воде. И есть другие элементы, в которых уже дока я. Так что все это работает — просто потрясающе!»







