Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
Three Days Grace

5 мар 2026 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Фишка с двумя вокалами сработала»

14 фев 2026 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE об искусственном интеллекте: «Когда все идеально, чувствуешь подвох»

28 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»

10 дек 2025 : 		 THREE DAYS GRACE стали первыми

9 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»

18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим
Вокалист THREE DAYS GRACE: «Фишка с двумя вокалами сработала»



Adam Gontier в недавнем интервью коснулся темы возвращения в состав THREE DAYS GRACE:

«Начну с того, что никогда не было такого момента, когда я хотел бы прийти и вернуть себе [позицию единственного вокалиста]. Ни за что.

Мы все были друзьями из маленького городка до того, как создали группу и все такое, так что мы выросли вместе. Поэтому фундамент, который у нас есть, действительно прочный. И помимо всего того, через что мы прошли за последние несколько лет, и когда я ушел, и тому подобного, со мной многое происходило. Но нет, возвращаясь к прошлому, Matt и Brad уже некоторое время обсуждали это, и Barry все об этом рассказал, так что мы решили, что фанатам THREE DAYS GRACE будет приятно послушать нас обоих — меня, исполняющего большую часть старого материала, и Matt'a, исполняющего новое, но получится ли у нас связь и коннект, мы не знали. И вот благодаря фундаменту, тому, что мы вместе росли, я полагаю, все получилось реально легко — все прошло довольно гладко.

Мы собрались в комнате, сели за гитары, и казалось, что мы не пропустили ни одного такта. Это было очень естественно. Это же круто, потому что сейчас мы пишем такие части, которые мы можем использовать, скажем, если они немного тяжелее и требуют чего-то более кричащего, то Matt для этого подходит идеально. Я не силен в таком типе вокала, но он все может. Так что есть некоторые элементы, в которых он как рыба в воде. И есть другие элементы, в которых уже дока я. Так что все это работает — просто потрясающе!»




просмотров: 182

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом