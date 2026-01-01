Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



5 мар 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

3 мар 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MASTODON

22 окт 2025 : 		 Гитарист MASTODON нахваливает нового участника

5 сен 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON сам был виноват в ДТП

2 сен 2025 : 		 В Атланте почтили память бывшего гитариста MASTODON

31 авг 2025 : 		 В честь бывшего гитариста MASTODON устроят концерт

28 авг 2025 : 		 MASTODON точно запишут кавер-версию BLACK SABBATH

26 авг 2025 : 		 BILL KELLIHER почтил память бывшего коллеги по MASTODON

26 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MASTODON'12

24 авг 2025 : 		 MASTODON почтили память Брента Хиндса

23 авг 2025 : 		 Атланта скорбит по бывшему гитаристу MASTODON

21 авг 2025 : 		 Погиб бывший гитарист MASTODON

10 июл 2025 : 		 Барабанщик MASTODON о финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасными людьми»

13 май 2025 : 		 NICK JOHNSTON поедет в тур с MASTODON

26 мар 2025 : 		 BRENT HINDS отыграл первое шоу после MASTODON

22 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто»

17 мар 2025 : 		 Кого ищут MASTODON?

13 мар 2025 : 		 BEN ELLER о выступлении с MASTODON

13 мар 2025 : 		 Гитарист MASTODON об уходе Brent'a Hinds'a

10 мар 2025 : 		 MASTODON пригласили YouTube'ра

10 мар 2025 : 		 MASTODON расстались с гитаристом

8 дек 2024 : 		 Гитарист MASTODON: «Ой как всё дорого!»

27 окт 2024 : 		 MASTODON вкатываются в новый материал

6 окт 2024 : 		 Вокалист MASTODON: «Мы не собираемся идти на поводу у фанатов»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления MASTODON



zoom
Профессиональное видео с выступления MASTODON, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock 2025, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 169

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом