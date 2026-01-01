Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
*JON SCHAFFER: «Агрессоры прилагают все усилия, чтобы разруши... 19
*

Yoth Iria

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео YOTH IRIA



The Blind Eye of Antichrist, новое видео YOTH IRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Gone With The Devil, релиз которого намечен на восьмое мая:

1. Dare to Rebel
2. Woven Spells of a Demon
3. The Blind Eye of Antichrist
4. I, Totem
5. 3am
6. Give 'Em My Beautiful Hell
7. Once in a Blue Moon
8. Blessed Be He Who Enters
9. The End of the Known Civilization
10. Harut, Government, Fallen




просмотров: 183

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
