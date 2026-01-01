The Blind Eye of Antichrist, новое видео YOTH IRIA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Gone With The Devil, релиз которого намечен на восьмое мая:
1. Dare to Rebel
2. Woven Spells of a Demon
3. The Blind Eye of Antichrist
4. I, Totem
5. 3am
6. Give 'Em My Beautiful Hell
7. Once in a Blue Moon
8. Blessed Be He Who Enters
9. The End of the Known Civilization
10. Harut, Government, Fallen
