Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новое видео ARCH ENEMY 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 76
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 42
*Новое видео ARCH ENEMY 36
*Новая песня SEPULTURA 34
*Новое видео ANA 24
[= ||| все новости группы



*

Self Deception

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео SELF DECEPTION



zoom
“The Wedding”, новое видео SELF DECEPTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома One Of Us, выход которого намечен на 15 мая на Napalm Records:

“One Of Us”
“Time’s Up”
“Wake Up”
“Don’t B e l o n g”
“Death Of Me”
“Break!”
“The Wedding”
“Ketamine Cowboy”
“Blame”
“Entertained”
“Goddamn Me”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 мар 2026
m
mohnatiy
Рубильник моё почтение!
просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом