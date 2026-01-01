сегодня



Новое видео EVERGREY



Architects Of The New Weave (Animation Video), новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Architects Of A New Weave", который будет выпущен пятого июня на Napalm Records.







