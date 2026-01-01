Arts
*

Evergrey

*



5 мар 2026 : 		 Новое видео EVERGREY

12 фев 2026 : 		 Новый альбом EVERGREY выйдет летом

6 ноя 2025 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

17 май 2024 : 		 EVERGREY покинул барабанщик

7 май 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

11 апр 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

28 мар 2024 : 		 Новое видео EVERGREY

14 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

15 ноя 2023 : 		 Спой с EVERGREY

3 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза EVERGREY

24 окт 2023 : 		 Юбилейный альбом EVERGREY зимой

8 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к EVERGREY

6 сен 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

4 июн 2022 : 		 Успехи EVERGREY в чартах

20 май 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

28 апр 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 мар 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 фев 2022 : 		 Новое видео EVERGREY

24 янв 2022 : 		 Концертное видео EVERGREY

20 дек 2021 : 		 PAT REILLY и вокалист EVERGREY записали песню

11 дек 2021 : 		 Концертное видео EVERGREY

26 авг 2021 : 		 EVERGREY на NAPALM RECORDS

3 май 2021 : 		 Концертный альбом EVERGREY будет переиздан

27 фев 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER на новом альбоме EVEGREY: Видео

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERGREY
Новое видео EVERGREY



Architects Of The New Weave (Animation Video), новое видео EVERGREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Architects Of A New Weave", который будет выпущен пятого июня на Napalm Records.




Сообщений нет

просмотров: 131

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
