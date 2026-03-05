Arts
5 мар 2026 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

29 янв 2026 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

11 дек 2025 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

24 апр 2025 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026

6 дек 2024 : 		 Новое видео вокалиста AXEL RUDI PELL

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL

22 май 2024 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

4 апр 2024 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

2 мар 2024 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом

1 апр 2023 : 		 Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL

24 фев 2023 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

8 апр 2022 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

25 мар 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

18 фев 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

1 фев 2022 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

23 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL

28 июн 2021 : 		 Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL

13 май 2021 : 		 Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

20 июн 2020 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом
Новое видео AXEL RUDI PELL



“Guillotine Walk”, новое видео AXEL RUDI PELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Town", релиз которого намечен на 20 марта:

“The Regicide (Intro)”
“Guillotine Walk”
“Breaking Seals” (feat. Udo Dirkschneider)
“Ghost Town“
“Holy Water”
“The Enemy Within”
“Hurricane”
“Sanity”
“Towards The Shore”
“Steps Of Stone”
“Higher Call”








5 мар 2026
resurgamresponses
ну я как всегда напишу аксль руди пел и плясал
5 мар 2026
resurgamresponses
пафосный руками вокалист конечно не супер но выдает уголька...
как всегда продастся тыщ 200 пластинок , так что это дело вечное
5 мар 2026
e
egoriy05
Очень жду комментарий от Корпси про "генератор случайных риффов"...
5 мар 2026
e
egoriy05
По факту клипа: такое ощущение, что барабаны записаны с помощью примитивной драм-машины, а Бобби - полуживая мумия вообще без эмоций...
5 мар 2026
Hellg
egoriy05, просто клавишник высосал из него всю энергию
5 мар 2026
n
neversaydie
Аксель хорош. В лучших своих традициях .
5 мар 2026
o
overgrin
а вот и номинация года похоже :-)
на что сами знаете :-)
